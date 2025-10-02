Mérföldkő Bük életében: 25 éve működik a mentőállomás

Egész napos programokkal emlékeztek meg Bükön arról, hogy 25 évvel ezelőtt létrejött a mentőállomás. A reggeli szentmisét dr. Szalai Gábor plébános celebrálta, majd Simon Réka evangélikus lelkésszel közösen áldották meg újra az épületet. Az állomás falén található dr. Szalai Ferenc emléktáblája, ugyanis a rendszerváltáskor ő vetette fel a mentőállomás létrehozásának gondolatát. A létesítmény átadását azonban nem érhette meg, rövid idővel előtte elhunyt. A tábla koszorúzása után az ünnepiség a művelődési házban folytatódott.

25 éves a menőállomás Bükön: dr. Németh Sándor, Horváth Lajos, Szabó József, dr. Puskás Tivadar, dr. Szele Ferenc

Fotó: Horváth László

Dr. Németh Sándor, Bük jelenlegi polgármestere a köszöntőjében kiemelte, a mentőállomás létrejötte mérföldkő a település életében. Már akkoriban is nőtt a lakosságszám, a fürdőn pedig akár egymillió vendége is volt, szükség volt tehát egy helyi mentőállomásra. Az ellátási terület Vas, mellett Győr-Moson-Sopronba is átnyúlik.

Az alapításkori polgármester dr. Szele Ferenc felidézte, mint a rendszerváltás első polgármestere beszélt az egyes intézmények vezetőjével,

így dr. Szalai Ferenc háziorvossal is. Ő vetette fel, a mentőállomás létrehozását.

Már akkoriban is az volt a törekvés, hogy a mentőegységek a riasztás után 15 percen belül érkezzenek meg a helyszínre. Ugyanennek a megvalósításán fáradozott dr. Puskás Tivadar. Az akkori Vas Megyei Mentőszervezet főorvosa mutatta a helyes utat az állomás létrejöttében. Mind az ő részéről, mind a mindenkori képviselő-testületek részéről vagy volt az egyetértés.

A 1991-es gondolat megfogalmazástól a megvalósításig hosszú idő telt el. A szándéknyilatkozatot 1995-ben írták alá, az alapkövet 1999-ben tették le.

Bük: A munka dr. Szele Ferenc polgármestersége alatt indult, az építkezést az 1998-ban hivatalba lépő Horváth Lajos vezette le.

- Az elmúlt huszonöt év bebizonyította, hogy az emberek mertek álmodni, és olyan döntést hozni, amely végeredményét ma ünnepeljük – mondta Horvát Lajos. - A mentőállomás mellett kapott helyet az orvosi ügyelet. A város a kezdetektől fogva vállalta az építkezés költségét, a szükséges infrastruktúra kiépítését. A kivitelezés az akkori értéken nézve 87 millió forintba került, az államtól 7 millió forint pályázati pénzt érkezett.