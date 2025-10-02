október 2., csütörtök

Mérföldkő Bük életében: 25 éve működik a mentőállomás

2000. október 2-án kezdte meg működését Bükön a mentőállomás, amely széles körű összefogásnak köszönheti létrejöttét. Az elmúlt 25 évben 37 500 esetnél vettek részt az állomás dolgozói.

Horváth László

Egész napos programokkal emlékeztek meg Bükön arról, hogy 25 évvel ezelőtt létrejött a mentőállomás. A reggeli szentmisét dr. Szalai Gábor plébános celebrálta, majd Simon Réka evangélikus lelkésszel közösen áldották meg újra az épületet. Az állomás falén található dr. Szalai Ferenc emléktáblája, ugyanis a rendszerváltáskor ő vetette fel a mentőállomás létrehozásának gondolatát. A létesítmény átadását azonban nem érhette meg, rövid idővel előtte elhunyt. A tábla koszorúzása után az ünnepiség a művelődési házban folytatódott. 

Bük
25 éves a menőállomás Bükön: dr. Németh Sándor, Horváth Lajos, Szabó József, dr. Puskás Tivadar, dr. Szele Ferenc
Fotó: Horváth László

Dr. Németh Sándor, Bük jelenlegi polgármestere a köszöntőjében kiemelte, a mentőállomás létrejötte mérföldkő a település életében. Már akkoriban is nőtt a lakosságszám, a fürdőn pedig akár egymillió vendége is volt, szükség volt tehát egy helyi mentőállomásra. Az ellátási terület Vas, mellett Győr-Moson-Sopronba is átnyúlik.

Az alapításkori polgármester dr. Szele Ferenc felidézte, mint a rendszerváltás első polgármestere beszélt az egyes intézmények vezetőjével, 

így dr. Szalai Ferenc háziorvossal is. Ő vetette fel, a mentőállomás létrehozását.

Már akkoriban is az volt a törekvés, hogy a mentőegységek a riasztás után 15 percen belül érkezzenek meg a helyszínre. Ugyanennek a megvalósításán fáradozott dr. Puskás Tivadar. Az akkori Vas Megyei Mentőszervezet főorvosa mutatta a helyes utat az állomás létrejöttében. Mind az ő részéről, mind a mindenkori képviselő-testületek részéről vagy volt az egyetértés. 

A 1991-es gondolat megfogalmazástól a megvalósításig hosszú idő telt el. A szándéknyilatkozatot 1995-ben írták alá, az alapkövet 1999-ben tették le.

Bük: A munka dr. Szele Ferenc polgármestersége alatt indult, az építkezést az 1998-ban hivatalba lépő Horváth Lajos vezette le.

- Az elmúlt huszonöt év bebizonyította, hogy az emberek mertek álmodni, és olyan döntést hozni, amely végeredményét ma ünnepeljük – mondta Horvát Lajos. - A mentőállomás mellett kapott helyet az orvosi ügyelet. A város a kezdetektől fogva vállalta az építkezés költségét, a szükséges infrastruktúra kiépítését. A kivitelezés az akkori értéken nézve 87 millió forintba került, az államtól 7 millió forint pályázati pénzt érkezett.

A 2025-ös ünnepség résztvevői
Fotó: Horváth László

Dr. Puskás Tivadar felidézte milyen út vezetett a mentőállomás elkészültéig, illetve szólt arról is, milyen fontos szerepe volt a 18 éven keresztül Bükfürdőn megtartott őszi szimpóziumnak.

Az ünnepség végén dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke a megye, dr. Németh Sándor pedig Bük város elismerését adta át Kenyeri Ferencnek, a mentőállomás vezetőjének.

Az ünnepségen részt vett az akkor jegyző Szabó József, Köcse Tamás a vas vármegyei vezető mentőtiszt, valamint a mentőállomás egykori és jelenlegi munkatársai, akik a város ajándékcsomagját vették át.

 

