Bűnszervezetet buktatott le a NAV, több száz milliót csalt el a bűnbanda

A nemzetközi felderítéshez csatlakoztak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának győri nyomozói is. A nagyszabású akció keretében a pénzügyőrök lecsaptak a bűnbanda tagjaira, az ország különböző pontjain, összesen 41 helyszínen „kopogtattak” a fináncok.

A megalapozott gyanú szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket az EU belső piacán, más tagországokban értékesítik. A szállítmányok azonban kizárólag „papíron” utaztak, vagy el sem hagyták az országot, vagy látszólag értékesítették külföldön. A folyamatosan növekvő magyar vámhatósági ellenőrzések, tételes áruvizsgálatok, elhúzódó áruvisszatartások miatt az elkövetők irányt váltottak, az árukat Kínából nem a magyar társaságok nevére érkeztették, hanem Görögországban vámkezeltették. A vámkezelést követően a bűnbanda a szállítmányokat egy szlovák telephelyre szállította, ahonnan az árut kisteherautókra átrakodták, majd hamis fuvarokmányokkal, vagy okmányok nélkül hozták Magyarországra. Ezután a Kőbányai úton, a „Ganz piac” üzleteinek adták el a termékeket számla nélkül.

A bűnszervezet irányítói, kínai, mongol és magyar állampolgárok egymást között osztották meg a feladatokat. Az évekig konspiráltan működő és hierarchikusan felépülő szervezetnek a legfelső vezetője kínai állampolgár volt, ő fogta össze a szervezet tevékenységét, tartotta a kapcsolatot az ázsiai vevőkkel, felügyelte az árumozgásokat. A jogellenes tevékenységhez speditőröket, vámügyinéző társaságokat, stróman ügyvezetőket és sofőröket is igénybe vettek.