Büntetőpontok a jogosítványon: hány év után évülnek el és hogyan tudunk lefaragni belőlük?

Sokan hajlamosak legyinteni egy-egy gyorshajtásra vagy szabályszegésre, ám ezek nemcsak pénzbírsággal, hanem büntetőpontokkal is járhatna egy bizonyos szám után pedig a jogosítványunk is veszélybe kerülhet. Korábban írtunk arról, milyen szabályszegésért hány előéleti pont kerül a jogosítványunkra, ahogy azt is megnéztük, hogyan tudjuk lekérdezni online, mennyi büntetőpontunk van. Most nézzük, hány év az elévülési idejük és van-e mód csökkenteni a számukat?

Mennyi a közlekedési büntetőpontok elévülési ideje? Mutatjuk!

Forrás: MW-archív

Hány büntetőpont után veszik el a jogosítványt?

A jelenlegi szabályozás szerint, ha valaki eléri a 18 előéleti pontot, a hatóság automatikusan visszavonja a vezetői engedélyt. A jogosítványt ilyenkor legalább 6 hónapra bevonják, és csak utóvizsga után szerezhető vissza. 13 pontnál figyelmeztetést kapunk, hogy veszélyesen közel járunk a határhoz.

Mikor évülnek el a büntetőpontok?

A jó hír, hogy a pontok nem maradnak örökre.

Az előéleti pontok 3 év után automatikusan elévülnek, feltéve, hogy ezalatt az idő alatt nem születik újabb jogerős határozat a járművezetővel szemben.

Ez a hároméves időszak tehát minden egyes szabálysértés után újraindul. Ha valaki például 2023 júniusában kapott 4 pontot gyorshajtásért, és 2024-ben ismét vét, akkor a korábbi pontok elévülése is tolódik.