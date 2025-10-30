1 órája
Büntetőpontok a jogosítványon: hány év után évülnek el és hogyan tudunk lefaragni belőlük?
A közlekedési előéleti pontrendszer a járművezetők szabálytalanságait tartja számon. Mutatjuk, mennyi az elévülési idejük a büntetőpontoknak és hogyan tudjuk csökkenteni a számukat, ha már veszélybe kerülne a jogosítványunk.
Sokan hajlamosak legyinteni egy-egy gyorshajtásra vagy szabályszegésre, ám ezek nemcsak pénzbírsággal, hanem büntetőpontokkal is járhatna egy bizonyos szám után pedig a jogosítványunk is veszélybe kerülhet. Korábban írtunk arról, milyen szabályszegésért hány előéleti pont kerül a jogosítványunkra, ahogy azt is megnéztük, hogyan tudjuk lekérdezni online, mennyi büntetőpontunk van. Most nézzük, hány év az elévülési idejük és van-e mód csökkenteni a számukat?
Hány büntetőpont után veszik el a jogosítványt?
A jelenlegi szabályozás szerint, ha valaki eléri a 18 előéleti pontot, a hatóság automatikusan visszavonja a vezetői engedélyt. A jogosítványt ilyenkor legalább 6 hónapra bevonják, és csak utóvizsga után szerezhető vissza. 13 pontnál figyelmeztetést kapunk, hogy veszélyesen közel járunk a határhoz.
Mikor évülnek el a büntetőpontok?
A jó hír, hogy a pontok nem maradnak örökre.
Az előéleti pontok 3 év után automatikusan elévülnek, feltéve, hogy ezalatt az idő alatt nem születik újabb jogerős határozat a járművezetővel szemben.
Ez a hároméves időszak tehát minden egyes szabálysértés után újraindul. Ha valaki például 2023 júniusában kapott 4 pontot gyorshajtásért, és 2024-ben ismét vét, akkor a korábbi pontok elévülése is tolódik.
Hogyan lehet lekérdezni a büntetőpontokat Magyarországon? – Mutatjuk lépésről lépésre
Így csökkenthetők a büntetőpontok a jogosítványon
Kevesen tudják, de létezik hivatalos mód a pontok csökkentésére: az önkéntes utánképzés, ami évente egyszer vehető igénybe. Ennek során közlekedési tesztet kell kitölteni, próbavezetésen kell részt venni és a képzés része egy pszichológiai elbeszélgetés is, ami a közlekedéshez val óviszonyt tárja fel.
A sikeres részvétel után a hatóság 4, 6 vagy 9 pontot töröl a vezető előéleti pontjai közül, attól függően, hány pontja volt a képzés megkezdésekor.
A tanfolyamot kizárólag kijelölt képző szerveknél lehet elvégezni - például a KAV – Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont oldalán tudunk jelentkezni ilyen képzésre.
