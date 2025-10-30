október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Büntetőpontok a jogosítványon: hány év után évülnek el és hogyan tudunk lefaragni belőlük?

Címkék#pénzbírság#utánképzés#jogosítványunk#büntetőpont

A közlekedési előéleti pontrendszer a járművezetők szabálytalanságait tartja számon. Mutatjuk, mennyi az elévülési idejük a büntetőpontoknak és hogyan tudjuk csökkenteni a számukat, ha már veszélybe kerülne a jogosítványunk.

Csabai Bernadett

Sokan hajlamosak legyinteni egy-egy gyorshajtásra vagy szabályszegésre, ám ezek nemcsak pénzbírsággal, hanem büntetőpontokkal is járhatna egy bizonyos szám után pedig a jogosítványunk is veszélybe kerülhet. Korábban írtunk arról, milyen szabályszegésért hány előéleti pont kerül a jogosítványunkra, ahogy azt is megnéztük, hogyan tudjuk lekérdezni online, mennyi büntetőpontunk van. Most nézzük, hány év az elévülési idejük és van-e mód csökkenteni a számukat?

Mutatjuk, melyik szabálytalanságért mennyi büntetőpont jár!
Mennyi a közlekedési büntetőpontok elévülési ideje? Mutatjuk!
Forrás: MW-archív

Hány büntetőpont után veszik el a jogosítványt?

A jelenlegi szabályozás szerint, ha valaki eléri a 18 előéleti pontot, a hatóság automatikusan visszavonja a vezetői engedélyt. A jogosítványt ilyenkor legalább 6 hónapra bevonják, és csak utóvizsga után szerezhető vissza. 13 pontnál figyelmeztetést kapunk, hogy veszélyesen közel járunk a határhoz.

Mikor évülnek el a büntetőpontok?

A jó hír, hogy a pontok nem maradnak örökre.

Az előéleti pontok 3 év után automatikusan elévülnek, feltéve, hogy ezalatt az idő alatt nem születik újabb jogerős határozat a járművezetővel szemben.

Ez a hároméves időszak tehát minden egyes szabálysértés után újraindul. Ha valaki például 2023 júniusában kapott 4 pontot gyorshajtásért, és 2024-ben ismét vét, akkor a korábbi pontok elévülése is tolódik.

Így csökkenthetők a büntetőpontok a jogosítványon

Kevesen tudják, de létezik hivatalos mód a pontok csökkentésére: az önkéntes utánképzés, ami évente egyszer vehető igénybe. Ennek során közlekedési tesztet kell kitölteni, próbavezetésen kell részt venni és a képzés része egy pszichológiai elbeszélgetés is, ami a közlekedéshez val óviszonyt tárja fel. 

A sikeres részvétel után a hatóság 4, 6 vagy 9 pontot töröl a vezető előéleti pontjai közül, attól függően, hány pontja volt a képzés megkezdésekor.

A tanfolyamot kizárólag kijelölt képző szerveknél lehet elvégezni - például a KAV – Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont oldalán tudunk jelentkezni ilyen képzésre.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu