Hogyan lehet lekérdezni a büntetőpontokat Magyarországon? – Mutatjuk lépésről lépésre

A büntetőpont vagy hivatalos nevén közúti közlekedési előéleti pont a közlekedési szabályszegések súlyát mutatja. Minden szabályszegéshez meghatározott pontszám tartozik – például gyorshajtásért, telefonálásért vagy ittas vezetésért – itt írtunk róla, hogy melyik szabályszegésért mennyi büntetőpont jár. Ha valaki 18 pontot elér, a hatóság megvonhatja a vezetői engedélyét, és kötelező utánképzésre kell mennie. Ezért érdemes figyelmet fordítani a büntetőpont lekérdezésére, hogy ne érjen meglepetés.

Így zajlik a büntetőpont lekérdezése

Forrás: Freepik/illusztráció

Büntetőpont lekérdezése: így csináld online

A legegyszerűbb módja az online lekérdezés az Ügyfélkapun keresztül történik. Így csináld lépésről lépésre:

Menj a www.magyarorszag.hu oldalra és lépj be az Ügyfélkapu oldaladra a felhasználóneveddel és jelszavaddal.

A bal oldali menüpontok közül válaszd a Közigazatás és jog opciót.

opciót. Egy legördülő menüt fogsz látni, itt az első lehetőség az Adatkezelés, adatszolgáltatás , kattints erre!

, kattints erre! Válaszd a Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról szolgáltatást.

Néhány másodperc múlva megjelenik az aktuális pontszámod, és a hozzá tartozó részletek is (mikor, miért kaptad, hány pont jár érte és mikor évül el). A szolgáltatás teljesen ingyenes és PDF formátumban le is töltheted a végeredményt.

Hogyan lehet lekérdezni a büntetőpontokat személyesen?

Ha valaki nem rendelkezik Ügyfélkapuval, a lekérdezés személyesen is elintézhető a kormányablakokban. Ehhez: személyi igazolványt és jogosítványt kell bemutatni, A hivatal munkatársai kinyomtatott tájékoztatót adnak a pontszámról és az elkövetett szabályszegésekről.

Ez a szolgáltatás ingyenes, viszont ügyfélfogadási időhöz kötött, így érdemes előzetesen időpontot foglalni.

Mennyi ideig maradnak meg a büntetőpontok a rendszerben?

A büntetőpontok két évig számítanak bele az összesítésbe. Ha ezalatt az időszak alatt nem gyűlik össze 18 pont, a régebbi pontok automatikusan törlődnek. Viszont minden újabb szabályszegés „újraindítja” ezt az időszakot, tehát ha rendszeresen hibázol, a pontok újra összeadódhatnak.