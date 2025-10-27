október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

1 órája

Hogyan lehet lekérdezni a büntetőpontokat Magyarországon? – Mutatjuk lépésről lépésre

Címkék#rendszer#Büntetőpont#Lekérdezés#jogosítvány

Ma már néhány perc alatt, online is lekérdezheted. Mutatjuk, hogyan működik a büntetőpont lekérdezése, mire kell figyelni, és mit tehetsz, ha túl sok pont gyűlt össze.

Vaol.hu

A büntetőpont vagy hivatalos nevén közúti közlekedési előéleti pont a közlekedési szabályszegések súlyát mutatja. Minden szabályszegéshez meghatározott pontszám tartozik – például gyorshajtásért, telefonálásért vagy ittas vezetésért – itt írtunk róla, hogy melyik szabályszegésért mennyi büntetőpont jár. Ha valaki 18 pontot elér, a hatóság megvonhatja a vezetői engedélyét, és kötelező utánképzésre kell mennie. Ezért érdemes figyelmet fordítani a büntetőpont lekérdezésére, hogy ne érjen meglepetés.

Így zajlik a büntetőpont lekérdezése
Így zajlik a büntetőpont lekérdezése
Forrás: Freepik/illusztráció

Büntetőpont lekérdezése: így csináld online

A legegyszerűbb módja az online lekérdezés az Ügyfélkapun keresztül történik. Így csináld lépésről lépésre:

  • Menj a www.magyarorszag.hu oldalra és lépj be az Ügyfélkapu oldaladra a felhasználóneveddel és jelszavaddal.
  • A bal oldali menüpontok közül válaszd a Közigazatás és jog opciót.
  • Egy legördülő menüt fogsz látni, itt az első lehetőség az Adatkezelés, adatszolgáltatás, kattints erre! 
  • Válaszd a Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról szolgáltatást.

Néhány másodperc múlva megjelenik az aktuális pontszámod, és a hozzá tartozó részletek is (mikor, miért kaptad, hány pont jár érte és mikor évül el). A szolgáltatás teljesen ingyenes és PDF formátumban le is töltheted a végeredményt.

Hogyan lehet lekérdezni a büntetőpontokat személyesen?

Ha valaki nem rendelkezik Ügyfélkapuval, a lekérdezés személyesen is elintézhető a kormányablakokban. Ehhez: személyi igazolványt és jogosítványt kell bemutatni, A hivatal munkatársai kinyomtatott tájékoztatót adnak a pontszámról és az elkövetett szabályszegésekről.

Ez a szolgáltatás ingyenes, viszont ügyfélfogadási időhöz kötött, így érdemes előzetesen időpontot foglalni.

Mennyi ideig maradnak meg a büntetőpontok a rendszerben?

A büntetőpontok két évig számítanak bele az összesítésbe. Ha ezalatt az időszak alatt nem gyűlik össze 18 pont, a régebbi pontok automatikusan törlődnek. Viszont minden újabb szabályszegés „újraindítja” ezt az időszakot, tehát ha rendszeresen hibázol, a pontok újra összeadódhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu