1 órája
Hogyan lehet lekérdezni a büntetőpontokat Magyarországon? – Mutatjuk lépésről lépésre
Ma már néhány perc alatt, online is lekérdezheted. Mutatjuk, hogyan működik a büntetőpont lekérdezése, mire kell figyelni, és mit tehetsz, ha túl sok pont gyűlt össze.
A büntetőpont vagy hivatalos nevén közúti közlekedési előéleti pont a közlekedési szabályszegések súlyát mutatja. Minden szabályszegéshez meghatározott pontszám tartozik – például gyorshajtásért, telefonálásért vagy ittas vezetésért – itt írtunk róla, hogy melyik szabályszegésért mennyi büntetőpont jár. Ha valaki 18 pontot elér, a hatóság megvonhatja a vezetői engedélyét, és kötelező utánképzésre kell mennie. Ezért érdemes figyelmet fordítani a büntetőpont lekérdezésére, hogy ne érjen meglepetés.
Büntetőpont lekérdezése: így csináld online
A legegyszerűbb módja az online lekérdezés az Ügyfélkapun keresztül történik. Így csináld lépésről lépésre:
- Menj a www.magyarorszag.hu oldalra és lépj be az Ügyfélkapu oldaladra a felhasználóneveddel és jelszavaddal.
- A bal oldali menüpontok közül válaszd a Közigazatás és jog opciót.
- Egy legördülő menüt fogsz látni, itt az első lehetőség az Adatkezelés, adatszolgáltatás, kattints erre!
- Válaszd a Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról szolgáltatást.
Néhány másodperc múlva megjelenik az aktuális pontszámod, és a hozzá tartozó részletek is (mikor, miért kaptad, hány pont jár érte és mikor évül el). A szolgáltatás teljesen ingyenes és PDF formátumban le is töltheted a végeredményt.
Hogyan lehet lekérdezni a büntetőpontokat személyesen?
Ha valaki nem rendelkezik Ügyfélkapuval, a lekérdezés személyesen is elintézhető a kormányablakokban. Ehhez: személyi igazolványt és jogosítványt kell bemutatni, A hivatal munkatársai kinyomtatott tájékoztatót adnak a pontszámról és az elkövetett szabályszegésekről.
Ez a szolgáltatás ingyenes, viszont ügyfélfogadási időhöz kötött, így érdemes előzetesen időpontot foglalni.
Mennyi ideig maradnak meg a büntetőpontok a rendszerben?
A büntetőpontok két évig számítanak bele az összesítésbe. Ha ezalatt az időszak alatt nem gyűlik össze 18 pont, a régebbi pontok automatikusan törlődnek. Viszont minden újabb szabályszegés „újraindítja” ezt az időszakot, tehát ha rendszeresen hibázol, a pontok újra összeadódhatnak.