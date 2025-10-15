Mikor ugrik a jogsi? – Ennyi büntetőpont után már búcsút inthetsz a vezetésnek

A büntetőpont-rendszer nem ellenség, hanem biztonsági háló: emlékeztet arra, hogy a közlekedés közös felelősség. A pontok nemcsak a jogosítványt, hanem akár életeket is megmenthetnek – ha időben észbe kapunk.

Mutatjuk, melyik szabálytalanságért mennyi büntetőpont jár!

Miért kaphatunk büntetőpontot?

A magyar közlekedési előéleti pontrendszer célja, hogy a sorozatosan szabálytalankodó sofőröket idejében kiszűrje, mielőtt komoly balesetet okoznának. Pontot akkor kapunk, ha a bíróság vagy hatóság jogerős határozattal megállapította, hogy mi vezettük a járművet, és el is ismertük a szabályszegést – például helyszíni bírságot írtunk alá, vagy közigazgatási bírságot fogadtunk el - taglalja a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény.

Vagyis nem minden „VÉDA-kamerás” gyorshajtás után jár pont: ha nem állítanak meg a helyszínen, és nem tudják bizonyítani, hogy te vezettél, akkor az objektív felelősség alapján kiszabott bírság pontok nélkül marad.

Mennyi büntetőpont jár a különböző szabálytalanságokért?

A törvény szerint a pontok száma attól függ, mekkora veszélyt jelentett az adott szabálysértés a közlekedés biztonságára. Sokan nem veszik komolyan, pedig kellene, mert ezek alapján ha például hatszor elfelejtünk indexelni és a rendőr megállít ezért, már össze is gyűlt annyi pont, hogy elvegyék a jogosítványt. Szintén elég ehhez háromszor átmennünk a piroson vagy elkövetni ugyanennyi alkalommal nagy mértékű gyorshajtást rövid időn belül.

Közlekedési szabálytalanság Büntetőpont mértéke Jobbra tartási kötelezettség megsértése 1 Záróvonalon vagy járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 2 Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méteren belül 2 Irányjelzés és bekanyarodás szabályainak megszegése 3 Gyermekbiztonsági rendszer vagy bukósisak használatának elmulasztása 3 Kézben tartott mobiltelefon használata menet közben 3 Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése 3 Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen belül és kívül 3 Megengedett legnagyobb sebesség túllépése (a mértéktől függően 4–8 pont, de az alsó határ 4) 4 Behajtási tilalom vagy kötelező haladási irány megszegése 4 Közúti közlekedés rendjének megzavarása 5 Engedély nélküli vezetés (pl. más kategóriájú jogosítvánnyal vagy engedély nélküli személy részére történő átengedés) 5 Gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül 5 Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autópályán és autóúton 5 Járművezetés az eltiltás tartama alatt 6 Elsőbbség- és előzésszabályok megsértése 6 A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozásával 6 Megállás, megfordulás vagy hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton vagy vasúti átjáróban 6 Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, illetve előtte, vasúti átjáróban vagy kerékpársávon, útkanyarulatban, vagy ahol akadályozza a jelzőtáblák/fényjelzők észlelését 6 Rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása 6 Gyalogosok elsőbbségének megsértése 6 Autópálya leállósávján való haladás 6 Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 8 Fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése (sorompó, piros lámpa) 8 Súlyosabb sebességtúllépés (a túllépés mértékétől függően) 8 Közúti baleset okozása 9 Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás (például taxiszolgáltatás) 9 Segítségnyújtás elmulasztása 11 Közúti veszélyeztetés 11 Ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés 11 Cserbenhagyás 11 Járművezetés tiltott átengedése 11

Hány büntetőpont után veszik el a jogosítványt?

18 pontnál automatikusan visszavonják a vezetői engedélyt.

13 pontnál már figyelmeztetést kapunk, hogy veszélyesen közel járunk a határhoz.

A döntést nyolc napon belül hozza meg a hatóság, az értesítés pedig Ügyfélkapun vagy postán érkezik.