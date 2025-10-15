október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

1 órája

Mikor ugrik a jogsi? – Ennyi büntetőpont után már búcsút inthetsz a vezetésnek

Címkék#pontrendszer#szabály#bírság#jogosítvány#büntetőpont

A közúti előéleti pontrendszer – közismertebb nevén a büntetőpont-rendszer – azt szolgálja, hogy kiszűrje a visszatérő szabályszegőket az utakról. Egy bizonyos pontszám után viszont már nincs pardon: ugrik a jogosítvány. Mutatjuk, miért mennyi büntetőpont jár és mi a maximum érték, amitől már búcsút inthetünk a vezetői engedélyünknek.

Csabai Bernadett

A büntetőpont-rendszer nem ellenség, hanem biztonsági háló: emlékeztet arra, hogy a közlekedés közös felelősség. A pontok nemcsak a jogosítványt, hanem akár életeket is megmenthetnek – ha időben észbe kapunk.

Mutatjuk, melyik szabálytalanságért mennyi büntetőpont jár!
Mutatjuk, melyik szabálytalanságért mennyi büntetőpont jár!
Forrás: MW-archív

Miért kaphatunk büntetőpontot?

A magyar közlekedési előéleti pontrendszer célja, hogy a sorozatosan szabálytalankodó sofőröket idejében kiszűrje, mielőtt komoly balesetet okoznának. Pontot akkor kapunk, ha a bíróság vagy hatóság jogerős határozattal megállapította, hogy mi vezettük a járművet, és el is ismertük a szabályszegést – például helyszíni bírságot írtunk alá, vagy közigazgatási bírságot fogadtunk el - taglalja a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény.

Vagyis nem minden „VÉDA-kamerás” gyorshajtás után jár pont: ha nem állítanak meg a helyszínen, és nem tudják bizonyítani, hogy te vezettél, akkor az objektív felelősség alapján kiszabott bírság pontok nélkül marad.

Mennyi büntetőpont jár a különböző szabálytalanságokért?

A törvény szerint a pontok száma attól függ, mekkora veszélyt jelentett az adott szabálysértés a közlekedés biztonságára. Sokan nem veszik komolyan, pedig kellene, mert ezek alapján ha például hatszor elfelejtünk indexelni és a rendőr megállít ezért, már össze is gyűlt annyi pont, hogy elvegyék a jogosítványt. Szintén elég ehhez háromszor átmennünk a piroson vagy elkövetni ugyanennyi alkalommal nagy mértékű gyorshajtást rövid időn belül.

Közlekedési szabálytalanságBüntetőpont mértéke
Jobbra tartási kötelezettség megsértése    1
Záróvonalon vagy járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás2
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méteren belül2
Irányjelzés és bekanyarodás szabályainak megszegése3
Gyermekbiztonsági rendszer vagy bukósisak használatának elmulasztása3
Kézben tartott mobiltelefon használata menet közben3
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése3
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen belül és kívül3
Megengedett legnagyobb sebesség túllépése (a mértéktől függően 4–8 pont, de az alsó határ 4)4
Behajtási tilalom vagy kötelező haladási irány megszegése4
Közúti közlekedés rendjének megzavarása5
Engedély nélküli vezetés (pl. más kategóriájú jogosítvánnyal vagy engedély nélküli személy részére történő átengedés)5
Gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül5
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autópályán és autóúton5
Járművezetés az eltiltás tartama alatt6
Elsőbbség- és előzésszabályok megsértése6
A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozásával6
Megállás, megfordulás vagy hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton vagy vasúti átjáróban6
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, illetve előtte, vasúti átjáróban vagy kerékpársávon, útkanyarulatban, vagy ahol akadályozza a jelzőtáblák/fényjelzők észlelését6
Rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása6
Gyalogosok elsőbbségének megsértése6
Autópálya leállósávján való haladás6
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése8
Fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése (sorompó, piros lámpa)8
Súlyosabb sebességtúllépés (a túllépés mértékétől függően)8
Közúti baleset okozása9
Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás (például taxiszolgáltatás)9
Segítségnyújtás elmulasztása11
Közúti veszélyeztetés11
Ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés11
Cserbenhagyás11
Járművezetés tiltott átengedése11

Ezért a pirosért például 8 pont járt...

Hány büntetőpont után veszik el a jogosítványt?

  • 18 pontnál automatikusan visszavonják a vezetői engedélyt.
  • 13 pontnál már figyelmeztetést kapunk, hogy veszélyesen közel járunk a határhoz.

A döntést nyolc napon belül hozza meg a hatóság, az értesítés pedig Ügyfélkapun vagy postán érkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu