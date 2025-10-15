38 perce
Mikor ugrik a jogsi? – Ennyi büntetőpont után már búcsút inthetsz a vezetésnek
A közúti előéleti pontrendszer – közismertebb nevén a büntetőpont-rendszer – azt szolgálja, hogy kiszűrje a visszatérő szabályszegőket az utakról. Egy bizonyos pontszám után viszont már nincs pardon: ugrik a jogosítvány. Mutatjuk, miért mennyi büntetőpont jár és mi a maximum érték, amitől már búcsút inthetünk a vezetői engedélyünknek.
A büntetőpont-rendszer nem ellenség, hanem biztonsági háló: emlékeztet arra, hogy a közlekedés közös felelősség. A pontok nemcsak a jogosítványt, hanem akár életeket is megmenthetnek – ha időben észbe kapunk.
Miért kaphatunk büntetőpontot?
A magyar közlekedési előéleti pontrendszer célja, hogy a sorozatosan szabálytalankodó sofőröket idejében kiszűrje, mielőtt komoly balesetet okoznának. Pontot akkor kapunk, ha a bíróság vagy hatóság jogerős határozattal megállapította, hogy mi vezettük a járművet, és el is ismertük a szabályszegést – például helyszíni bírságot írtunk alá, vagy közigazgatási bírságot fogadtunk el - taglalja a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény.
Vagyis nem minden „VÉDA-kamerás” gyorshajtás után jár pont: ha nem állítanak meg a helyszínen, és nem tudják bizonyítani, hogy te vezettél, akkor az objektív felelősség alapján kiszabott bírság pontok nélkül marad.
Mennyi büntetőpont jár a különböző szabálytalanságokért?
A törvény szerint a pontok száma attól függ, mekkora veszélyt jelentett az adott szabálysértés a közlekedés biztonságára. Sokan nem veszik komolyan, pedig kellene, mert ezek alapján ha például hatszor elfelejtünk indexelni és a rendőr megállít ezért, már össze is gyűlt annyi pont, hogy elvegyék a jogosítványt. Szintén elég ehhez háromszor átmennünk a piroson vagy elkövetni ugyanennyi alkalommal nagy mértékű gyorshajtást rövid időn belül.
|Közlekedési szabálytalanság
|Büntetőpont mértéke
|Jobbra tartási kötelezettség megsértése
|1
|Záróvonalon vagy járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás
|2
|Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méteren belül
|2
|Irányjelzés és bekanyarodás szabályainak megszegése
|3
|Gyermekbiztonsági rendszer vagy bukósisak használatának elmulasztása
|3
|Kézben tartott mobiltelefon használata menet közben
|3
|Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése
|3
|Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen belül és kívül
|3
|Megengedett legnagyobb sebesség túllépése (a mértéktől függően 4–8 pont, de az alsó határ 4)
|4
|Behajtási tilalom vagy kötelező haladási irány megszegése
|4
|Közúti közlekedés rendjének megzavarása
|5
|Engedély nélküli vezetés (pl. más kategóriájú jogosítvánnyal vagy engedély nélküli személy részére történő átengedés)
|5
|Gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül
|5
|Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autópályán és autóúton
|5
|Járművezetés az eltiltás tartama alatt
|6
|Elsőbbség- és előzésszabályok megsértése
|6
|A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozásával
|6
|Megállás, megfordulás vagy hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton vagy vasúti átjáróban
|6
|Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, illetve előtte, vasúti átjáróban vagy kerékpársávon, útkanyarulatban, vagy ahol akadályozza a jelzőtáblák/fényjelzők észlelését
|6
|Rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása
|6
|Gyalogosok elsőbbségének megsértése
|6
|Autópálya leállósávján való haladás
|6
|Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése
|8
|Fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése (sorompó, piros lámpa)
|8
|Súlyosabb sebességtúllépés (a túllépés mértékétől függően)
|8
|Közúti baleset okozása
|9
|Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás (például taxiszolgáltatás)
|9
|Segítségnyújtás elmulasztása
|11
|Közúti veszélyeztetés
|11
|Ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés
|11
|Cserbenhagyás
|11
|Járművezetés tiltott átengedése
|11
Ezért a pirosért például 8 pont járt...
Hány büntetőpont után veszik el a jogosítványt?
- 18 pontnál automatikusan visszavonják a vezetői engedélyt.
- 13 pontnál már figyelmeztetést kapunk, hogy veszélyesen közel járunk a határhoz.
A döntést nyolc napon belül hozza meg a hatóság, az értesítés pedig Ügyfélkapun vagy postán érkezik.