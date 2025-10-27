Még van idő jelentkezni! - Celldömölk is csatlakozott az ösztöndíjprogramhoz

október 27., hétfő

November 4-ig tart a jelentkezési időszak. Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Celldömölkön is
Bursa Hungarica: kiderült, meddig kell jelentkezni 

Celldömölk önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához. A pályázatokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, a jelentkezési határidő november 4. 

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a vármegyei önkormányzati, valamint – a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás  - írja a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő oldal. 

 

 

