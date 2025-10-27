42 perce
Még van idő jelentkezni! - Celldömölk is csatlakozott az ösztöndíjprogramhoz
November 4-ig tart a jelentkezési időszak. Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
Bursa Hungarica: kiderült, meddig kell jelentkezni
Celldömölk önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához. A pályázatokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, a jelentkezési határidő november 4.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a vármegyei önkormányzati, valamint – a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás - írja a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő oldal.