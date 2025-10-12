Andalító fotón a Kőszegi-hegység egyik legszebb pontja: ez a pincesor maga a csoda

A Cáki pincesor épületei évszázadok óta a helyi borkultúra központjai. Nemcsak tárolásra szolgáltak, hanem találkozóhelyként is működtek: itt beszélték meg a gazdák a mindennapokat és ünnepelték meg a szüretet. Az épületek országos műemléki védelem alatt állnak - valódi kincsei a magyar épített örökségnek.

Időutazás a Cáki pincesoron

Forrás: Cseh Gábor

Cáki pincesor - ahol a múlt és a jelen találkozik

A pincesor ma sem csupán emlékhely: a nyitott pincék rendezvényein a látogatók megkóstolhatják a helyi borokat, bepillanthatnak a pincékbe, és részesei lehetnek annak a közösségi hangulatnak, amely generációk óta jellemzi a vidéket. Ilyenkor a csendes pincesor megtelik beszélgetéssel, muzsikával és poharak csengésével.

Érdekességek a Cáki pincesorról Több pince a 19. századból származik , és eredeti formájában maradt fenn.

, és eredeti formájában maradt fenn. A jellegzetes nádtető és fehérre meszelt fal a környék népi építészetének szép példái.

a környék népi építészetének szép példái. A pincék mélyen a földbe vájt részei biztosították a bortároláshoz szükséges állandó hőmérsékletet .

. Régen nemcsak tárolásra szolgáltak: a gazdák itt tartották a szüreti mulatságokat és közösségi összejöveteleket .

. A pincesor ma országos műemléki védelem alatt áll, és évente több ezer látogatót vonz.

alatt áll, és évente több ezer látogatót vonz. Egy séta során olyan érzés, mintha időutazást tennénk: a múlt és a jelen itt kézzelfoghatóan találkozik.

A történelmi hangulatot árasztó, nádtetős borospincék látványa már önmagában is különleges. De most játékosan is felfedezheted ezt a világot. Kattints egy darabra az egér bal gombjával, húzd a helyére, majd engedd el!

Ahogy a puzzle darabjai összeállnak, úgy rajzolódik ki a Cáki pincesor igazi értéke is: a múlt emlékei és a jelen élményei együtt teszik különlegessé. Egy séta a nádtetős pincék között nemcsak időutazás, hanem találkozás a hagyományokkal - olyan élmény, amelyet érdemes személyesen is átélni Kőszeg-hegyalján.

Less be a cáki mindennapokba: programok a mesés vidéken