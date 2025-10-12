október 12., vasárnap

Miksa névnap

Andalító fotón a Kőszegi-hegység egyik legszebb pontja: ez a pincesor maga a csoda

Címkék#Kőszeg-hegyalja#Cáki pincesor#borospince

Első pillantásra mesebeli látvány tárul a szemünk elé: fehérre meszelt, nádtetős épületek sorakoznak egymás mellett, mintha megállt volna az idő. Valójában azonban a Cáki pincesor élő emlékhely, ahol a múlt és a jelen találkozik. A Kőszeg-hegyalja szívében álló helyszín ma is vonzza a látogatókat, akik egyszerre kapnak történelmi hangulatot, gasztronómiai élményt és hamisítatlan vidéki atmoszférát.

Sabjanics-Somlai Petra

A Cáki pincesor épületei évszázadok óta a helyi borkultúra központjai. Nemcsak tárolásra szolgáltak, hanem találkozóhelyként is működtek: itt beszélték meg a gazdák a mindennapokat és ünnepelték meg a szüretet. Az épületek országos műemléki védelem alatt állnak - valódi kincsei a magyar épített örökségnek.

Cáki pincesor – műemlék borospincék Kőszeg-hegyalján
Időutazás a Cáki pincesoron
Forrás:  Cseh Gábor

Cáki pincesor - ahol a múlt és a jelen találkozik

A pincesor ma sem csupán emlékhely: a nyitott pincék rendezvényein a látogatók megkóstolhatják a helyi borokat, bepillanthatnak a pincékbe, és részesei lehetnek annak a közösségi hangulatnak, amely generációk óta jellemzi a vidéket. Ilyenkor a csendes pincesor megtelik beszélgetéssel, muzsikával és poharak csengésével.

Érdekességek a Cáki pincesorról

  • Több pince a 19. századból származik, és eredeti formájában maradt fenn.
  • A jellegzetes nádtető és fehérre meszelt fal a környék népi építészetének szép példái.
  • A pincék mélyen a földbe vájt részei biztosították a bortároláshoz szükséges állandó hőmérsékletet.
  • Régen nemcsak tárolásra szolgáltak: a gazdák itt tartották a szüreti mulatságokat és közösségi összejöveteleket.
  • A pincesor ma országos műemléki védelem alatt áll, és évente több ezer látogatót vonz.
  • Egy séta során olyan érzés, mintha időutazást tennénk: a múlt és a jelen itt kézzelfoghatóan találkozik.

A történelmi hangulatot árasztó, nádtetős borospincék látványa már önmagában is különleges. De most játékosan is felfedezheted ezt a világot. Kattints egy darabra az egér bal gombjával, húzd a helyére, majd engedd el!

Ahogy a puzzle darabjai összeállnak, úgy rajzolódik ki a Cáki pincesor igazi értéke is: a múlt emlékei és a jelen élményei együtt teszik különlegessé. Egy séta a nádtetős pincék között nemcsak időutazás, hanem találkozás a hagyományokkal - olyan élmény, amelyet érdemes személyesen is átélni Kőszeg-hegyalján.

Less be a cáki mindennapokba: programok a mesés vidéken

Ha jó idő, akkor Cáki Pincesor

Fotók: Cseh Gábor

Nyitott porták Cákon

Fotók: Kóbor Szonja

Cáki gesztenyenapok

 

 

