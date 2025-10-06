Új traffiboxokat telepítenek a vasi városba - mutatjuk a helyszíneket!

Szeptember végén tartotta a nyári szünet utáni első rendes ülését a celldömölki képviselő-testület. A képviselő-testület egyetértését fejezte ki a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság javaslatával: dr. Nagy Ákos rendőr alezredes rendőrkapitányi kinevezését 2026 április 1-jei hatállyal újabb öt évre meghosszabbítják.

Képviselő-testületi ülés Celldömölkön

Fotó: Giczi Sándor

Elkészült és elfogadták az önkormányzati cégek első hét havi üzleti beszámolóját és a Soltis Lajos Színház szakmai beszámolóját is.

Az elő számú fogászati körzet betöltésére Dr. Biro Hortenzia-Sarolta jelentkezett, a képviselő-testületnek a feladatellátási szerződés tervezetét kellett most elfogadnia.

Ezekbe a celldömölki utcákba kerül traffibox

A testület döntött továbbá, hogy a Széchenyi és a Sági utcák több pontján traffibox települjön. A cél a közlekedésbiztonság növelése, az utóbbi időben az éjszakai gyorshajtók és a nagy sebességgel áthaladó kamionok okozzák a legtöbb problémát az előterjesztés szerint.

Az ülésen munkacsoport alakult a játszóterek jövő évi fejlesztése, bővítése kapcsán, és döntés született a köztemető bővítésének tervezéséről. Lakossági kérelem érkezett a Jókai utca déli szakaszának mart aszfalttal történő burkolatára. Úgy határoztak megvalósításáról a 2026-ra tervezett járda-útfelújításokkal együtt döntenek.

Jövőre is lesz Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Celldömölkön, a célra 4 millió forintot irányoztak elő a jövő évi költségvetés terhére.