október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képviselő-testületi ülés

30 perce

Új traffiboxokat telepítenek a vasi városba - mutatjuk a helyszíneket!

Címkék#traffibox#sebesség#celldömölk

Marad a rendőrkapitány, jönnek a traffiboxok. Velős témák kerültek napirendre a celldömölki képviselő-testületi ülésen.

Vaol.hu

Szeptember végén tartotta a nyári szünet utáni első rendes ülését a celldömölki képviselő-testület. A képviselő-testület egyetértését fejezte ki a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság javaslatával: dr. Nagy Ákos rendőr alezredes rendőrkapitányi kinevezését 2026 április 1-jei hatállyal újabb öt évre meghosszabbítják. 

Képviselő-testületi ülés Celldömölkön
Képviselő-testületi ülés Celldömölkön
Fotó: Giczi Sándor

Elkészült és elfogadták az önkormányzati cégek első hét havi üzleti beszámolóját és a Soltis Lajos Színház szakmai beszámolóját is.  

Az elő számú fogászati körzet betöltésére Dr. Biro Hortenzia-Sarolta jelentkezett, a képviselő-testületnek a feladatellátási szerződés tervezetét kellett most elfogadnia.  

Ezekbe a celldömölki utcákba kerül traffibox

 A testület döntött továbbá, hogy a Széchenyi és a Sági utcák több pontján traffibox települjön. A cél a közlekedésbiztonság növelése, az utóbbi időben az éjszakai gyorshajtók és a nagy sebességgel áthaladó kamionok okozzák a legtöbb problémát az előterjesztés szerint.  

Az ülésen munkacsoport alakult a játszóterek jövő évi fejlesztése, bővítése kapcsán, és döntés született a köztemető bővítésének tervezéséről.  Lakossági kérelem érkezett a Jókai utca déli szakaszának mart aszfalttal történő burkolatára. Úgy határoztak megvalósításáról a 2026-ra tervezett járda-útfelújításokkal együtt döntenek.  

Jövőre is lesz Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Celldömölkön, a célra 4 millió forintot irányoztak elő a jövő évi költségvetés terhére.  

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu