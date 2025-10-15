Autósok figyelem! Útlezárás lesz ebben a vasi városban

A 9500.hu közösségi oldalán számolt be róla, hogy útlezárás lesz Celldömölkön vasúti daruzás miatt.

Lezárások Celldömölkön.

Forrás: Pixabay

Celldömölki lezárások

Celldömölk Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatósága engedélyt adott a 84315 jelű út ideiglenes lezárására 2025. október 16-án, 06:00 és 12:00 óra között. A lezárás oka vasúti szerelvények daruzása.

A munkálatok ideje alatt a Wesselényi utca (Celldömölk) teljes szélességében lezárásra kerül a Baross utca kereszteződésétől egészen a Rákóczi utca kereszteződéséig. Az önkormányzat kéri a lakosság és az autósok türelmét, valamint javasolja az érintett szakasz elkerülését a forgalom zökkenőmentes biztosítása érdekében.