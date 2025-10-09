október 9., csütörtök

17 millió forint bírságra is számíthat

1 órája

Cigaretta volt rejtve a zöldségszállítmányba - "bűzlött" a rakomány

Uborkával, káposztával és dinnyével pakolták tele a román kisbusz utánfutóját. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei hamar rájöttek, hogy „bűzlik” a rakomány. Ötezer doboz cigaretta volt a zöldségek alatt.

Merklin Tímea
Fotó: NAV

A pénzügyőrök az M1-es autópályáról tereltek le egy Romániából Angliába tartó kisbuszt - derül ki a NAV mai közleményéből.  A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, a hatalmas utánfutón pedig közel kétszáz dobozban és műanyagrekeszben sorakoztak a káposzták, uborkák és dinnyék. Egy piacon talán senkinek nem tűnt volna fel, de a rutinos egyenruhásoknak gyanússá vált a zöldségszállítmány. Miután lepakolták a ládákat, kiderült, hogy az uborkák alatt közel 5 000 doboz, különféle márkájú román cigaretta lapult.

cigaretta
Kétszáz dobozban és műanyagrekeszben sorakoztak a káposzták, uborkák és dinnyék, alattuk rejtőzött ötezer doboz román cigaretta. Fotó: NAV

 

A 33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna. Úgy tűnt, hogy a „munkaerőpiac” szabad áramlása mellett, a dohánytermék szabad áramlását újraértelmezte.

Többmint 12 millió forint értékű román cigaretta lapult a zöldségek alatt 

A járőrök összesen 4 918 doboz, több mint 12 millió forint értékű cigarettát foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A fiatal férfi több mint 17 millió forint bírságra is számíthat. 

cigaretta
A járőrök összesen 4 918 doboz cigarettát foglaltak le, ennyi volt a fiatalembernél, aki a sztorija szerint Angliában munkát vállaló honfitársainak vittek volna. Fotó: NAV

 A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.

 Az utasforgalomra vonatkozó vám- és egyéb szabályok: https://nav.gov.hu/vam/utazas

