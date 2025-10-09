45 perce
Mentett szívek napja, A remény szólamai és Tök jó Halloween-túra – vajon mi köti össze őket?
Lesz díszmadár-kiállítás; koncert, ami a zene és a remény összekapcsolásával hívja fel a figyelmet a szolidaritásra és Tök jó Halloween-túra is. Ízelítő a civil sajtóreggelin ismertetett e havi programokból.
Nyolc szervezet ajánlotta októberi eseményeit kedden a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodájában a civil sajtóreggelin.
Civil sajtóreggeli programok
Oladi Díszmadár kiállítás – október 10-12.
A Savaria Díszmadártenyésztő és Állatbarát Egyesület október 10–12. között ismét megtartja országos jelentőségű díszmadár-kiállítását Szombathelyen, az Oladi Technikum tornatermében. Több mint 940 m² kiállítótérben 99 hazai és nemzetközi tenyésztő mutatja be madarait. A részletekről Ajkay Ferenc, a SAVARIA Díszmadártenyésztő és Állatbarát Egyesület elnöke beszélt.
A rendezvény központi témája az állatvédelem és a felelős állattartás lesz. A kiállításon a tűzpintyektől egészen az arákig minden madárfaj jelen lesz, rendkívül változatos madárállományt láthatunk majd. A látogatók részére kialakítanak egy besétálós röpdét, ahol padokon lehet leülni és pihenni, miközben a háttérben relaxációs zene szól. A kiállítás célja, hogy bemutassa a díszmadártenyésztés sokszínűségét, és közelebb hozza a közönséget a madárvilághoz. A madarakat kizárólag egészséges, ép példányokkal lehet nevezni, 14 kategóriában. A belépés óvodásoknak ingyenes. Pénteken 9 órától megnyitó, 10 órától magyar, bosnyák, és osztrák bírák jelenlétével szakmai kerekasztal-beszélgetés zajlik, 14 órától papagáj show. Szombaton délelőtt bírálatok zajlanak, szintén lesz papagáj show, 16 órától rajzpályázat-eredményt hirdetnek. Vasárnap délelőtt szakmai ismeretterjesztő előadások, papagáj show, díjátadó.
IX. Jáki Művésztelep – október 18.
Az immár kilencéves múltra visszatekintő alkalmon sok színvonalas művet tekinthet meg a közönség. Október 18-án különleges kiállítással és kulturális programmal zárul a IX. Jáki Művésztelep. A művészek már júliusban összegyűltek tíz napra, hogy bemutassák eddigi munkáikat és azt a művészeti szintet, ahol éppen tartanak. Ez idő alatt közösen alkottak, inspiráló környezetben dolgoztak, és volt köztük olyan is, aki a telep minden pillanatát, mozzanatát lefotózta, majd ezekből az élményekből és képekből később önálló művet készített. A művésztelep idején néha közös alaptémát is kapnak – például a Jáki templom vagy Szent György alakja szolgál ihletforrásként.
Október végén a zárórendezvényen találkoznak újra a résztvevők, hogy bemutassák a nyáron megkezdett és mostanra befejezett alkotásokat. A kiállítás mellett egész napos programok várják a látogatókat: műhelybemutatók, tárlatvezetések, művészettörténeti előadások és templomi koncert is szerepel a kínálatban. A látogatók bepillantást nyerhetnek az alkotás folyamatába, megismerkedhetnek a művészekkel és a helyi kulturális örökséggel. Kecskés Andrea, a Jáki Kulturális Élet Egyesület elnöke és dr. Tóth Ernő, Ják polgármestere beszéltek a rendezvényről, amelynek célja a kortárs művészet és a közösség közelítése, valamint a Jáki szellemiség tovább örökítése.
Mentett szívek napja – október 18.
Október 18-án rendezik a Mentett Szívek Napját Szombathelyen, a Harmónia Kutyavilág területén (Mikes Kelemen utca), 11 órától.
A rendezvényről Vígh Andrea menhelyvezető beszélt. A Fekete István Állatvédő Egyesület célja családi, kutyás nap biztosítása, játékos és tanulási lehetőségekkel, meglepetésekkel az érdeklődők számára. 11 órakor gyülekező, 11.20-kor bemutatkozik a Harmónia Egyesület. Ezt követően szabad foglalkozások és nevezési lehetőség nyílik a résztvevők számára. 12 órától ügyességi játékokat tartanak, ahol a kutyák különféle feladatokat teljesíthetnek. 13.15-kor a ReFlex Kutyafizio előadása szerepel a programban. 14.30-kor rendezik meg a kutyaszépségversenyt, 15.30-kor történik a verseny díjazása, majd 16 órakor tombola következik. A nap végén, 17.20-kor ünnepi tortázással zárják az eseményt, amelyen közreműködik több szervezet, köztük a Fekete István Állatvédő Egyesület, valamint állatfelszereléseket árusító boltok és kézműves kiállítók is jelen lesznek. Gyereksarokkal, büfékocsival és lángosárusítással is készülnek a szervezők. A tombola teljes bevételét a Fekete István Állatvédő Egyesületnek ajánlják fel.
Akadálymentesített színházi előadás – október 25.
A SINOSZ Vas vármegyei Szervezete idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, a jubileum alkalmából október 24-én akadálymentesített színházi előadást tartanak Vas vármegyében. A rendezvény célja, hogy a siket és nagyothalló közönség számára is hozzáférhető élményt nyújtson, jelnyelvi tolmácsolással és egyéb akadálymentesítés formáival. A nézők az Óz, a csodák csodája című élő színházi produkciót tekinthetik meg a Weöres Sándor Színház nagyszínpadán. Patona Mária, a SINOSZ Vas Vármegyei Egyesülete titkára és Tóth Csabáné, egyesületi tag tájékoztattak az előadásról.
A Remény Szólamai Jótékonysági koncert – október 11.
A VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar október 11-én jótékonysági koncerttel ünnepli 15 éves jubileumát. A Remény Szólamai koncert 19.30-kor kezdődik a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban. A koncerten közreműködik a Güssingi Városi Kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar is. A műsorban elhangzik Bach 100. kantátájának részlete, Mozart Regina Coeli KV 108 és Mendelssohn Bartholdy 42. zsoltár. A szólisták között ott lesz Gál Gabi (szoprán), Csapó József (tenor) és Hámori Szabolcs (bariton). Lakner-Bognár Nóra a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar karnagya vezényli a közös produkciót. Az est bevétele a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Győrvári Edith Családsegítő Központjának támogatását szolgálja. A belépés ingyenes, de támogatói jegyek válthatók 2 000, 5 000 és 10 000 forint értékben elővételben és a helyszínen. A szervezők emellett nagyobb támogatói jegyeket is kínálnak cégeknek.
Nemzetközi Sportverseny – október 25.
Takács Tibor, sportklubvezető (Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesülete) elmondta: 1977 óta tagja az egyesületnek, egy őt ért balesetet követően csatlakozott. Nyugdíjas kora óta aktív tag. Szeretettel várják minden kedves mozgássérült, fogyatékossággal élő embertársukat a kellemes hangulatú Nemzetközi Sportversenyre, amelyet október 25-én rendeznek a Szelestey utca 42. szám alatt, a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesület irodájánál. Az alkalom a mozgássérült sportolók számára biztosít nemzetközi versenyzési lehetőséget, és előmozdítja az esélyegyenlőséget a sport világában.
A programban ülőröplabda, asztalitenisz, kerekesszékes kosárlabda és könnyített atlétikai számok is várhatók. A versenyzők több országból érkeznek, ezzel is erősítve a nemzetközi szellemiséget és cserekapcsolatokat. A helyszín akadálymentes. A nap folyamán díjakat, kupákat és serlegeket adnak át a legjobb teljesítményt nyújtóknak. A szervezők versenybírókkal, segítőkkel és egészségügyi háttérrel is gondoskodnak a lebonyolítás gördülékenységéről. A közönségnek nyitott az esemény. A szervezők előzetes nevezést kérnek október 17-ig.
Tök jó Halloween túra – október 31.
A Vasi Vándorok Sportegyesület október 31-én, pénteken 18 és 21 óra között rendezi hagyományos Halloween túráját Szombathely környékén. A résztvevők egy izgalmas esti sétán felfedezhetik a környék rejtett szépségeit, miközben a Halloween hangulata is átjárja az eseményt, mondta el Nagy Mónika, a Vasi Vándorok SE alelnöke. A túra során a résztvevők különleges feladatokkal és kihívásokkal találkozhatnak, amelyek fokozzák az élményt. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy öltözzenek be a Halloween szelleméhez illően, és hozzanak magukkal töklámpásokat, hogy még hangulatosabbá tegyék az estét. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a szervezők hivatalos Facebook-csoportjában. További részletek a Vasi Vándorok weboldalán és közösségimédia-felületein.
Az Év Vármegyei Önkéntese – október, november
A Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ idén első alkalommal hirdeti meg az Az Év Vas Vármegyei Önkéntese pályázatot a helyi önkéntesek elismerésére. A díjakat az Önkéntesek Világnapja alkalmából adják át a civil szervezetekben, közösségért végzett önkéntes tevékenység elismerésére. Gorza Norbert szakmai vezető elmondta: az a cél, hogy az önkéntesség társadalmi megítélését erősítsék, és elismerjék az aktív, közérdekű tevékenységet végzőket. Jelölni bárkit lehet, aki az év során szűkebb vagy tágabb környezetében kiemelkedő önkéntes munkát végzett. Civil szervezetek egy főt jelölhetnek. A határidő november 14., péntek 16 óra. Két kategóriában várják a jelöléseket:
- „junior” (25 év alatt) és
- „senior” (25 év felett).