Mentett szívek napja, A remény szólamai és Tök jó Halloween-túra – vajon mi köti össze őket?

Nyolc szervezet ajánlotta októberi eseményeit kedden a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodájában a civil sajtóreggelin.

Fotó: VN/VVCKSzK

Civil sajtóreggeli programok

Oladi Díszmadár kiállítás – október 10-12.

A Savaria Díszmadártenyésztő és Állatbarát Egyesület október 10–12. között ismét megtartja országos jelentőségű díszmadár-kiállítását Szombathelyen, az Oladi Technikum tornatermében. Több mint 940 m² kiállítótérben 99 hazai és nemzetközi tenyésztő mutatja be madarait. A részletekről Ajkay Ferenc, a SAVARIA Díszmadártenyésztő és Állatbarát Egyesület elnöke beszélt.

A rendezvény központi témája az állatvédelem és a felelős állattartás lesz. A kiállításon a tűzpintyektől egészen az arákig minden madárfaj jelen lesz, rendkívül változatos madárállományt láthatunk majd. A látogatók részére kialakítanak egy besétálós röpdét, ahol padokon lehet leülni és pihenni, miközben a háttérben relaxációs zene szól. A kiállítás célja, hogy bemutassa a díszmadártenyésztés sokszínűségét, és közelebb hozza a közönséget a madárvilághoz. A madarakat kizárólag egészséges, ép példányokkal lehet nevezni, 14 kategóriában. A belépés óvodásoknak ingyenes. Pénteken 9 órától megnyitó, 10 órától magyar, bosnyák, és osztrák bírák jelenlétével szakmai kerekasztal-beszélgetés zajlik, 14 órától papagáj show. Szombaton délelőtt bírálatok zajlanak, szintén lesz papagáj show, 16 órától rajzpályázat-eredményt hirdetnek. Vasárnap délelőtt szakmai ismeretterjesztő előadások, papagáj show, díjátadó.

IX. Jáki Művésztelep – október 18.

Az immár kilencéves múltra visszatekintő alkalmon sok színvonalas művet tekinthet meg a közönség. Október 18-án különleges kiállítással és kulturális programmal zárul a IX. Jáki Művésztelep. A művészek már júliusban összegyűltek tíz napra, hogy bemutassák eddigi munkáikat és azt a művészeti szintet, ahol éppen tartanak. Ez idő alatt közösen alkottak, inspiráló környezetben dolgoztak, és volt köztük olyan is, aki a telep minden pillanatát, mozzanatát lefotózta, majd ezekből az élményekből és képekből később önálló művet készített. A művésztelep idején néha közös alaptémát is kapnak – például a Jáki templom vagy Szent György alakja szolgál ihletforrásként.