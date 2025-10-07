október 7., kedd

Covid: Egyre több a beteg Ausztriában is

Nem csak hazánkban, de a szomszédban is megemelkedtek az esetszámok.

Beköszöntött az ősz, vele együtt pedig a felsőségúti megbetegedések száma is kiugróan magas lett. A hidegebb idő, valamint az iskola, óvodakezdés is kitett magáért. Nem csak az influenza tarol, hazánkban és a környező országokban is növekedőben van a koronavírusos megbetegedések száma is. Ausztriában is hasonló a helyzet, mint hazánkban. Az elmúlt időszakban folyamatosan lassú növekedés látszik a szennyvízből vett mintákban. A vorarlbergi tartományi egészségügyi igazgatóság szerint nehéz pontos adatokat mondani, mivel a covid fertőzés Ausztriában 2023 júniusa óta nem bejelentésköteles, így a fertőzöttek számát csak a szennyvízminták alapján lehet nyomon követni.

Jelenleg főként egy újabb alvariáns, az XFG terjed Ausztriában. A covid tünetei a megszokottak: orrfolyás, köhögés, fejfájás és rekedtség - közölte Armin Fidler egészségügyi szakértő. A betegek most enyhébb lefolyásról, könnyebben átvészelhető napokról számoltak be.

Az Omikron-variáns egy újabb mutációjával van dolgunk – egy régi ismerőssel –, amelynek most kissé más tulajdonságai vannak, de a lefolyása nagyon hasonló

 - mondta Fidler a Vorarlberg heute műsorban. Arra is kitért, lehet, hogy a betegség enyhébb, azonban tovább tarthat kigyógyulni belőle. Az idősek és krónikus betegek számára pedig továbbra is magasabb kockázattal jár a megbetegedés.

A legtöbb ember már többször találkozott a vírussal a járvány kezdete óta, így az immunrendszer hozzászokott. Sokan többször is átestek a betegségen, illetve beoltatták magukat. - Az a nagy veszély, amit korábban a vírushoz társítottunk, ma már szerintem nem áll fenn – tette hozzá Fidler.

Hazánkban is emelkednek a számok

Szeptemberben több járvány is elkezdett terjedni hazánkban is, köztük a covid, azaz a koronavírus is. Két héttel ezelőtt a Dunántúl nagyvárosaiban, Zalaegerszegen, Pécsett, Kaposváron már emelkedést mértek. 

