Új Covid-variáns terjed: bajt jelezhet, ha ezek a tüneteid -Mik a tünetek? – Az Infektológiai osztály vezetőjét kérdeztük

– Szeptemberben kerültek újra osztályunkra jobbára idős korú COVID19-betegek. Hetente átlagosan 1-2 páciensről van szó, akiket, miután romlott az alapbetegségük és utána kiderült, hogy pozitív az eredményük, helyeztek át az Infektológiára. Jelenleg három ilyen beteget ápolunk.

Az újabb „Stratus” és „Nimbus” jelenleg a leggyakoribb Covid-variánsok. Jellegzetes tüneteik lehetnek a rekedt hang vagy az erős torokfájás.

Forrás: Pexels.com

Mikor gyanakodjunk Covidra?

Elkezdődött az iskola, itt az ősz, szokatlanul hideg volt az elmúlt napokban, megjelentek a szezonális felső légúti betegségek. Mikor gyanakodjunk Covidra? Szükséges-e, hogy kiderítsük? Ha igen, mi ennek a jelentősége és mik a fertőzés tipikus tünetei? – ebben is iránymutatást kértünk.

– Az őszi-téli „légúti” szezonban többféle kórokozó – vírus és baktérium – cirkulál. Ezek cseppfertőzéssel terjednek, és zárt közösségekben halmozottan okoznak megbetegedést, ezért is kötelező ilyenkor a betegek védelme érdekében a maszkhasználat a kórházakban. Ezek közé tartozik a Covid-, az influenza-, a parainfluenza-, a légúti óriássejtes vírus, az adenovírus és a rinovírus. Az okozott betegség tünetei nagyon hasonlóak: láz, torokfájás, köhögés, levertség. Ezért a tünetek alapján a kórokozót nem lehet azonosítani. Mivel az ép immunrendszerűek általában napok alatt spontán gyógyulnak, rendszerint nincs szükség a kórokozó azonosítására. Más a helyzet, ha sérült immunitású a beteg, ilyenkor helye van a kóreredet tisztázásának, és a kórházi elhelyezésnek. A gyermekek között az iskolakezdet korábban egybeesett a scarlatina (vörheny) megbetegedések számának emelkedésével. A vörhenyt antibiotikummal kell kezelni. A bakteriális tüdőgyulladás is ennek az évszaknak a betegsége, és főleg az idős korúakat veszélyezteti. Ezért ajánljuk az évenkénti influenza elleni védőoltás mellett azt, hogy 55 év fölött mindenki oltva legyen Pneumococcus baktérium ellen – mondja Schneider doktor.

Mit tegyünk, ha légúti tüneteink vannak? Mikor forduljunk orvoshoz?

– A légúti fertőzések általában köhögéssel, tüsszögéssel, orrfolyással, torokfájdalommal, lázzal vagy láz nélkül jelentkeznek. Általában enyhe lefolyásúak, többségük egy hét alatt gyógyul. Azonban kiszámíthatatlan és súlyos lefolyású lehet csecsemőben, idősekben és más alapbetegségben szenvedő betegekben. Őket már a tünetek kezdetekor meg kell vizsgálni. Általánosságban a magas láz, elesettség indok az orvosi vizsgálatra. Az enyhébb megbetegedések tüneti szerekre – lázcsillapítás, bő folyadék fogyasztása – otthon is gyógyulnak.