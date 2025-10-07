Egy éven keresztül szerelőnek adtak ki magát az interneten egy vasi férfi

Húsz rendbeli csalás miatt indult büntetőügyben tartottak tárgyalást hétfőn a Körmendi Járásbíróságon. A vádirati tényállás lényege szerint M. G. 2022 októberétől közel egy éven keresztül a világhálón különböző munkákra (síremlék felújítása, statikai mérések elvégzése, kályhabekötés, gázszerelés, villamoshálózat bővítése), javításokra szakembert kereső személyekkel vette fel a kapcsolatot, majd elvállalta a feladatokat annak ellenére, hogy nem állt szándékában azokat elvégezni. A munkadíj előlegét, illetve a szükséges anyagok, alkatrészek vételárát a vádlott előre átutaltatta a bankszámlájára, azonban a munkákat nem végezte el, az alkatrészeket nem szállította le, ezzel pedig összesen több mint egymillió forint kárt okozott a sértetteknek, akik közül többen, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan becsapták őket, egyáltalán nem akartak foglalkozni az üggyel és akadtak olyanok is, akiket nem is sikerült beazonosítani, jó páran viszont feljelentést tettek.

A csalási ügyet, dr. Zsámboki Györgyi bíró tárgyalta, a vádlott távkapcsolás útján vett részt az eljárásban Fotó: Budai Dávid

Korábban is volt büntetve csalásért

Dr. Zsámboki Györgyi bíró, több átvert sértett tanúvallomását is ismertette, egyikük egy ipari hűtőládát szeretett volna megjavíttatni, de nem talált szakembert a feladatra, míg egy nap, a most megvádolt férfi, M. G. telefonált rejtett számról és 35 ezer forint előleget kért a sértettől, amit az a telefonhívásuk közben át is utalt a vádlottnak, aki a részletekről e-mailben ígért tájékoztatást, de ahogyan a szerelő, úgy az ígért elektronikus levél sem érkezett meg soha.

A tárgyaláson elhangzott, a vádlottnak korábban jó pár szabálysertési ügye volt már szerte az országban, amelyekért pénzbüntetésre ítélték, csalás miatt pedig büntetve is volt, amiért egy évet kapott, két évre felfüggesztve. M. G. – akit a Mezőtúri Járásbíróságról távkapcsolás segítségével kapcsoltak a körmendi tárgyalóterembe – korábban, az előkészítő ülésen ugyan elismerte az ellene felhozott vádakat, azonban nem kívánt lemondani a tárgyaláshoz való jogáról. Az ügyész mértékes indítványa akkor 1 év tíz hónapról szólt, ha M. G. elfogadta volna az ajánlatot, ennél súlyosabb büntetést nem kaphatott volna. Ítélet várhatóan a következő, harmadik tárgyaláson várható.