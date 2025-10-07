1 órája
Egy éven keresztül szerelőnek adtak ki magát az interneten egy vasi férfi
Egy éven keresztül szerelőnek adtak ki magát az interneten egy férfi, de csak azért, hogy pénzt csaljon ki áldozataitól, a munkát nem végezte el. Az egymillió forintos csalássorozatért 1 év tíz hónap börtönt indítványozott az ügyész, a vádlott azonban nem élt az ajánlattal, annak ellenére, hogy nem vitatta bűnösségét, tárgyalást akart.
Húsz rendbeli csalás miatt indult büntetőügyben tartottak tárgyalást hétfőn a Körmendi Járásbíróságon. A vádirati tényállás lényege szerint M. G. 2022 októberétől közel egy éven keresztül a világhálón különböző munkákra (síremlék felújítása, statikai mérések elvégzése, kályhabekötés, gázszerelés, villamoshálózat bővítése), javításokra szakembert kereső személyekkel vette fel a kapcsolatot, majd elvállalta a feladatokat annak ellenére, hogy nem állt szándékában azokat elvégezni. A munkadíj előlegét, illetve a szükséges anyagok, alkatrészek vételárát a vádlott előre átutaltatta a bankszámlájára, azonban a munkákat nem végezte el, az alkatrészeket nem szállította le, ezzel pedig összesen több mint egymillió forint kárt okozott a sértetteknek, akik közül többen, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan becsapták őket, egyáltalán nem akartak foglalkozni az üggyel és akadtak olyanok is, akiket nem is sikerült beazonosítani, jó páran viszont feljelentést tettek.
Korábban is volt büntetve csalásért
Dr. Zsámboki Györgyi bíró, több átvert sértett tanúvallomását is ismertette, egyikük egy ipari hűtőládát szeretett volna megjavíttatni, de nem talált szakembert a feladatra, míg egy nap, a most megvádolt férfi, M. G. telefonált rejtett számról és 35 ezer forint előleget kért a sértettől, amit az a telefonhívásuk közben át is utalt a vádlottnak, aki a részletekről e-mailben ígért tájékoztatást, de ahogyan a szerelő, úgy az ígért elektronikus levél sem érkezett meg soha.
A tárgyaláson elhangzott, a vádlottnak korábban jó pár szabálysertési ügye volt már szerte az országban, amelyekért pénzbüntetésre ítélték, csalás miatt pedig büntetve is volt, amiért egy évet kapott, két évre felfüggesztve. M. G. – akit a Mezőtúri Járásbíróságról távkapcsolás segítségével kapcsoltak a körmendi tárgyalóterembe – korábban, az előkészítő ülésen ugyan elismerte az ellene felhozott vádakat, azonban nem kívánt lemondani a tárgyaláshoz való jogáról. Az ügyész mértékes indítványa akkor 1 év tíz hónapról szólt, ha M. G. elfogadta volna az ajánlatot, ennél súlyosabb büntetést nem kaphatott volna. Ítélet várhatóan a következő, harmadik tárgyaláson várható.