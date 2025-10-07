október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntett

1 órája

Egy éven keresztül szerelőnek adtak ki magát az interneten egy vasi férfi

Címkék#vádlott#Dr Zsámboki Györgyi#ügy#munka

Egy éven keresztül szerelőnek adtak ki magát az interneten egy férfi, de csak azért, hogy pénzt csaljon ki áldozataitól, a munkát nem végezte el. Az egymillió forintos csalássorozatért 1 év tíz hónap börtönt indítványozott az ügyész, a vádlott azonban nem élt az ajánlattal, annak ellenére, hogy nem vitatta bűnösségét, tárgyalást akart.

Budai Dávid

Húsz rendbeli csalás miatt indult büntetőügyben tartottak tárgyalást hétfőn a Körmendi Járásbíróságon. A vádirati tényállás lényege szerint M. G. 2022 októberétől közel egy éven keresztül a világhálón különböző munkákra (síremlék felújítása, statikai mérések elvégzése, kályhabekötés, gázszerelés, villamoshálózat bővítése), javításokra szakembert kereső személyekkel vette fel a kapcsolatot, majd elvállalta a feladatokat annak ellenére, hogy nem állt szándékában azokat elvégezni. A munkadíj előlegét, illetve a szükséges anyagok, alkatrészek vételárát a vádlott előre átutaltatta a bankszámlájára, azonban a munkákat nem végezte el, az alkatrészeket nem szállította le, ezzel pedig összesen több mint egymillió forint kárt okozott a sértetteknek, akik közül többen, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan becsapták őket, egyáltalán nem akartak foglalkozni az üggyel és akadtak olyanok is, akiket nem is sikerült beazonosítani, jó páran viszont feljelentést tettek.

A csalási ügyet, dr. Zsámboki Györgyi bíró tárgyalta, a vádlott távkapcsolás útján vett részt az eljárásban
A csalási ügyet, dr. Zsámboki Györgyi bíró tárgyalta, a vádlott távkapcsolás útján vett részt az eljárásban Fotó: Budai Dávid

Korábban is volt büntetve csalásért

Dr. Zsámboki Györgyi bíró, több átvert sértett tanúvallomását is ismertette, egyikük egy ipari hűtőládát szeretett volna megjavíttatni, de nem talált szakembert a feladatra, míg egy nap, a most megvádolt férfi, M. G. telefonált rejtett számról és 35 ezer forint előleget kért a sértettől, amit az a telefonhívásuk közben át is utalt a vádlottnak, aki a részletekről e-mailben ígért tájékoztatást, de ahogyan a szerelő, úgy az ígért elektronikus levél sem érkezett meg soha.

A tárgyaláson elhangzott, a vádlottnak korábban jó pár szabálysertési ügye volt már szerte az országban, amelyekért pénzbüntetésre ítélték, csalás miatt pedig büntetve is volt, amiért egy évet kapott, két évre felfüggesztve. M. G. – akit a Mezőtúri Járásbíróságról távkapcsolás segítségével kapcsoltak a körmendi tárgyalóterembe – korábban, az előkészítő ülésen ugyan elismerte az ellene felhozott vádakat, azonban nem kívánt lemondani a tárgyaláshoz való jogáról. Az ügyész mértékes indítványa akkor 1 év tíz hónapról szólt, ha M. G. elfogadta volna az ajánlatot, ennél súlyosabb büntetést nem kaphatott volna. Ítélet várhatóan a következő, harmadik tárgyaláson várható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu