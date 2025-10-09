Csánigon ismét együtt ünnepeltek az idősek napján

Már pénteken előkészültek a szombati idősek napjára Csánigon. Ágh Péter, Észak Vas Vármegye országgyűlési képviselője üdvözölte a 60 évnél idősebb nyugdíjasokat.

Ágh Péter az idősek körében

Fotó: Koszorú Mihály

- Csánig idősek napi rendezvényén nem csak köszöntő szavakat mondhattam, de a felszolgálásba is besegíthettem. Köszönöm a jó hangulatú beszélgetést! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Patyi Szabolcs polgármestertől megtudtuk, részvevőket ebéddel vendégelték meg, majd a helyi fellépők verset mondat, a Csánig ÖTE női tagjai vicces jeleneteket adtak elő. Savanyú Gergely és Simon Andrea operett formációt láthatta, hallhatta a közönség.

Amikor tavaly októberben beiktatták a polgármestert a hivatalába, az első jelentős eseménye, amin e minőségében részt vett, az az idősek napja volt. Most röviden értékelte az elmúlt egy év fontosabb történéseit. Kiemelte, rendszeresen kedves szavakkal állítják meg az utcán