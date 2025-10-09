Kiderült, mekkora kárt okozott, aki illegálisan vételezett vizet a tűzcsapról Szentgotthárdon

Valakik titokban megnyitották a tűzcsapot, zavaros a víz Szentgotthárd egy részén, írtuk meg tegnap. A zavaros víz bejelentése nyomán a Vasivíz Zrt. munkatársai megkezdték a vízhálózat mosatást –közölték a honlapjukon. Fotós kollégánk a helyszínre sietett a hír nyomában, hogy „fekete víz folyik Szentgotthárdon a csapból”. A képei tanúsága alapján zavaros, legalábbis szürke volt szerdán a csapvíz.

Ez nem fekete kávé, hanem ilyen volt a csapvíz szerdán Szentgotthárdon. Fotó: Szendi Péter

Lapunk érdeklődésére Huszár Gábor polgármester megnyugtatóan nyilatkozott: „a vízben lévő anyagok esztétikai károsodást okoznak, de az egészségre nem ártalmasak. Az óvodában és az iskolában már tiszta víz folyik, ám ha szükséges akkor a Vasivíz munkatársai egész éjszakai mosni fogják hálózat érintett részét”.

A mosdókagylóban ez maradt a lefolyó csapvíz után szerdán Szentgotthárdon. Fotó: Szendi Péter

Rendkívül aggasztó volt a zavaros csapvíz híre

Azonnal elküldtük kérdéseinket a Vasivíz Zrt-nek, ahonnan a szentgotthárdi vízminőséghez kapcsolódó kérdéseinkre csütörtökön az alábbi válaszokat kaptuk.

- Kiderült-e, hogy ki használta illegálisan a tűzcsapot és miért?

- Az esetek nagyon kevés százalékában derül fény az elkövető személyére, jelen esetben sem derült ki. Az illegális vízvételezés általában néhány percet vesz igénybe (A tűzcsapok megnyitására vonatkozóan Társaságunknál az az eljárásrend, hogy szép fokozatosan nyitjuk meg a tűzcsapot, így elkerülhetőek az ilyen esetek, mint amiről a jelen cikk is szól). Ebből a gyorsaságból következik, hogy a vízvezetékekben az áramlási sebesség nagymértékben megnövekszik, melynek hatására a vezeték falán lévő lerakódások felszakadnak és a felhasználói pontokhoz kerülnek. A lerakódás alapvetően vas és mangán, mely leginkább esztétikai elváltozást jelent az ivóvízben. Egészségre nem ártalmas, de a háztartási gépekben károkat okozhat.

- Mekkora erőket kellett bevetni a vízhálózat mosatására?

Társaságunk részéről 8 kolléga vett részt a vízhálózat mosatásában (2 fő művezető és 6 fő vízhálózat karbantartó), de az intézmények részéről is felmerült többletmunka.

A munkálatok során nem csak a hálózatot, hanem a Szentgotthárd területén lévő (2 db 125 m3-es és az 1 db 250 m3-es) magastározókat (Akasztódomb) is szükséges volt átmosatni.

A hibaelhárítás során körülbelül 500 m3 ivóvizet kellett elhasználnunk a vízhálózat és a medencék átöblítéséhez.

A Népegészségügyi Főosztállyal egyeztetve biztonsági okokból vízminta vételezést és vízvizsgálatokat is végzünk az érintett területen.

- Mekkora ennek a költsége? Vagyis mekkora kárt okozott, aki engedély nélkül használta a tűzcsapot?