Ez aztán a feketeleves!

56 perce

Kiderült, mekkora kárt okozott, aki illegálisan vételezett vizet a tűzcsapról Szentgotthárdon

Címkék#Szentgotthárd#vízmintavétel#vízhálózat#tűzcsap#laborvizsgálat

Szinte fekete, mindenesetre elég zavaros víz folyt a csapból szerdán Szentgotthárdon. Amint megírtuk: vízzavarosodás jelentettek, amelynek oka a Vasivíz Zrt. honlapján közöltek szerint, hogy tűzcsapról engedély nélküli vízvételezés történt, ez megváltoztatta a víz irányát. Így zavaros, majdnem fekete lett a csapvíz.

Merklin Tímea
Kiderült, mekkora kárt okozott, aki illegálisan vételezett vizet a tűzcsapról Szentgotthárdon

Egy pohár szentgotthárdi víz október 8-án

Fotó: Szendi Péter

Valakik titokban megnyitották a tűzcsapot, zavaros a víz Szentgotthárd egy részén, írtuk meg tegnap. zavaros víz bejelentése nyomán a Vasivíz Zrt. munkatársai megkezdték a vízhálózat mosatást –közölték a honlapjukon. Fotós kollégánk a helyszínre sietett a hír nyomában, hogy „fekete víz folyik Szentgotthárdon a csapból”. A képei tanúsága alapján zavaros, legalábbis szürke volt szerdán a csapvíz. 

csapvíz
Ez nem fekete kávé, hanem ilyen volt a csapvíz szerdán Szentgotthárdon. Fotó: Szendi Péter

Lapunk érdeklődésére Huszár Gábor polgármester megnyugtatóan nyilatkozott: „a vízben lévő anyagok esztétikai károsodást okoznak, de az egészségre nem ártalmasak. Az óvodában és az iskolában már tiszta víz folyik, ám ha szükséges akkor a Vasivíz munkatársai egész éjszakai mosni fogják hálózat érintett részét”. 

csapvíz
A mosdókagylóban ez maradt a lefolyó csapvíz után szerdán Szentgotthárdon. Fotó: Szendi Péter

Rendkívül aggasztó volt a zavaros csapvíz híre

Azonnal elküldtük kérdéseinket a Vasivíz Zrt-nek, ahonnan a szentgotthárdi vízminőséghez kapcsolódó kérdéseinkre csütörtökön az alábbi válaszokat kaptuk. 

- Kiderült-e, hogy ki használta illegálisan a tűzcsapot és miért?  

- Az esetek nagyon kevés százalékában derül fény az elkövető személyére, jelen esetben sem derült ki. Az illegális vízvételezés általában néhány percet vesz igénybe (A tűzcsapok megnyitására vonatkozóan Társaságunknál az az eljárásrend, hogy szép fokozatosan nyitjuk meg a tűzcsapot, így elkerülhetőek az ilyen esetek, mint  amiről a jelen cikk is szól). Ebből a gyorsaságból következik, hogy a vízvezetékekben az áramlási sebesség nagymértékben megnövekszik, melynek hatására a vezeték falán lévő lerakódások felszakadnak és a felhasználói pontokhoz kerülnek. A lerakódás alapvetően vas és mangán, mely leginkább esztétikai elváltozást jelent az ivóvízben. Egészségre nem ártalmas, de a háztartási gépekben károkat okozhat. 

- Mekkora erőket kellett bevetni a vízhálózat mosatására?

  • Társaságunk részéről 8 kolléga vett részt a vízhálózat mosatásában (2 fő művezető és 6 fő vízhálózat karbantartó), de az intézmények részéről is felmerült többletmunka. 
  • A munkálatok során nem csak a hálózatot, hanem a Szentgotthárd területén lévő (2 db 125 m3-es és az 1 db 250 m3-es) magastározókat (Akasztódomb) is szükséges volt átmosatni. 
  • A hibaelhárítás során körülbelül 500 m3 ivóvizet kellett elhasználnunk a vízhálózat és a medencék átöblítéséhez. 
  • A Népegészségügyi Főosztállyal egyeztetve biztonsági okokból vízminta vételezést és vízvizsgálatokat  is végzünk az érintett területen. 

- Mekkora ennek a költsége? Vagyis mekkora kárt okozott, aki engedély nélkül használta a tűzcsapot?

- Az okozott anyagi kár több tételből tevődik össze: a gépjárművek használata, a vételezett és az elhasznált víz, a vízmintavételek, laborvizsgálatok, humánerőforrás költségei. Összességében ez több százezres költséget jelentett Társaságunknak.

csapvíz
Ilyen volt a leülepedett csapvíz szerdán Szentgotthárdon. Fotó: Szendi Péter

 - Milyen büntetés jár ezért? Minek minősül? Szabálysértés vagy bűncselekmény?

 - Az elsősorban tűzoltási célra kiépített tűzcsapról történő illegális méretlen vízvételezés szabálysértésnek vagy súlyosabb esetben bűncselekménynek minősül. Az illegális vízvételezésekkel kapcsolatban Társaságunk az idei évben felvette a kapcsolatot a Sárvári illetve a Körmendi Rendőrkapitánysággal, mivel az ő illetékességi területükön volt jellemző ez a típusú szabálysértés. Erről honlapunkon és Facebook oldalunkon is tájékoztattuk a felhasználókat.

 

