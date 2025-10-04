Értékkirakat a szombathelyi Belsikátorban: Csepreg töltötte fel - fotók

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatóságának havonta megújuló szabadtéri kiállítása, a „Közhírré tétetik!” ezúttal egy kisváros, Csepreg életét és kultúráját, múltját és jelenét mutatja be. Az ünnepélyes megnyitón pénteken délután Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke méltatta Csepreg értékeit, és örömmel osztotta meg a szép számban összegyűlt érdeklődőkkel, hogy a vármegye Értéktárának legújabb eleme éppen csepregi: a Bene-hegy, rajta a szőlőkkel. Rigó Ernő, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója pedig rámutatott: számtalan természeti és épített érték található Csepregen. És van hozzá egy aktív, élő közösség, akik mindezt át is adják, mert ezt feladatuknak tekintik.

Csepreg mutatkozott be Szombathelyen az Értékkirakatban

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Csepreg épül, szépül

A települést Horváth Zoltán Csepreg város polgármestere mutatta be. Szóba kerültek a közintézmények, melyek mindegyike megújult energetikailag, valamit a város folyamatos fejlődése, szépülése is. És újrta szóba került a város szép környezete, a fentebb említett Bene-hegyi tó, hegy – és az ott készülő finom borocska is. Nem állnak meg: az eddigi sikereket folytatni szeretnék, és ehhez jó irány a turizmus fejlesztése, melyben gondolnak túrázókra, kerékpárosokra, vadászokra egyaránt.

Meleg szavakkal köszönte meg a sok aktív közreműködőnek a munkáját, akik nélkül ezek a vitrinek nem teltek volna meg. És büszkén szólította a csepregi Farkas Sándor Egylet tagjait szereplésre, akik népdalokat adtak elő – citerakísérettel. Így ezúttal a nagyon szép, érzéssel előadott ének és az élő zene töltötte be a kis teret. A kirakat tartalma egész hónapon át megtekinthető.

