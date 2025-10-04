1 órája
Értékkirakat a szombathelyi Belsikátorban: Csepreg töltötte fel - fotók
Ismét benépesültek a szombathelyi Belsikátorban lévő Levéltár kültéri vitrinjei. Ezúttal Csepreg mutatja be az érdeklődőknek értékeit.
A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatóságának havonta megújuló szabadtéri kiállítása, a „Közhírré tétetik!” ezúttal egy kisváros, Csepreg életét és kultúráját, múltját és jelenét mutatja be. Az ünnepélyes megnyitón pénteken délután Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke méltatta Csepreg értékeit, és örömmel osztotta meg a szép számban összegyűlt érdeklődőkkel, hogy a vármegye Értéktárának legújabb eleme éppen csepregi: a Bene-hegy, rajta a szőlőkkel. Rigó Ernő, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója pedig rámutatott: számtalan természeti és épített érték található Csepregen. És van hozzá egy aktív, élő közösség, akik mindezt át is adják, mert ezt feladatuknak tekintik.
Csepreg épül, szépül
A települést Horváth Zoltán Csepreg város polgármestere mutatta be. Szóba kerültek a közintézmények, melyek mindegyike megújult energetikailag, valamit a város folyamatos fejlődése, szépülése is. És újrta szóba került a város szép környezete, a fentebb említett Bene-hegyi tó, hegy – és az ott készülő finom borocska is. Nem állnak meg: az eddigi sikereket folytatni szeretnék, és ehhez jó irány a turizmus fejlesztése, melyben gondolnak túrázókra, kerékpárosokra, vadászokra egyaránt.
Meleg szavakkal köszönte meg a sok aktív közreműködőnek a munkáját, akik nélkül ezek a vitrinek nem teltek volna meg. És büszkén szólította a csepregi Farkas Sándor Egylet tagjait szereplésre, akik népdalokat adtak elő – citerakísérettel. Így ezúttal a nagyon szép, érzéssel előadott ének és az élő zene töltötte be a kis teret. A kirakat tartalma egész hónapon át megtekinthető.
A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatósága havonta megújuló vitrinkiállítása a Belsikátorban a Levéltár falán található vitrinekben. A program keretében lehetőségük nyílik Vas vármegye kistelepüléseinek a bemutatkozásra és kulturális erőforrásaik megjelenítésére. A kezdeményezés célja, hogy a XXI. századi falusi létforma előnyeire – szépségeire ráirányítsa a figyelmet. A falvak közösségei által berendezett „értékkirakatot” kulturális műsorral egybekötött megnyitó keretében mutatják be, amit az érdeklődők egy hónapon át tudnak megtekinteni. Informálódhatnak értékekről, közösségekről, gasztronómiáról, hagyományokról, turisztikai lehetőségekről is. A kiállításmegnyitókon a település közművelődési szakemberének koordinálásával kerül összeállításra a bemutatkozó műsor az Intézet szakmai iránymutatása mellett. A programokat teljesen a falvak közösségei alakíthatják. Középpontba kerülnek a községek alkotói, kézművesei, helyi termék előállítói is. A vármegye mind a hét járásából kerülnek bevonásra községek.
Ezeket olvasta már?
Ezért van szükség az új határellenőrzésre, ez az Ausztriába ingázókat is érinti
Filléres trükk, de elárulja számodra: átmegy-e a műszakin az autód?