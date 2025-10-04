október 4., szombat

Értékkirakat a szombathelyi Belsikátorban: Csepreg töltötte fel - fotók

Ismét benépesültek a szombathelyi Belsikátorban lévő Levéltár kültéri vitrinjei. Ezúttal Csepreg mutatja be az érdeklődőknek értékeit.

Gombos Kálmán

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatóságának havonta megújuló szabadtéri kiállítása, a „Közhírré tétetik!” ezúttal egy kisváros, Csepreg életét és kultúráját, múltját és jelenét mutatja be. Az ünnepélyes megnyitón pénteken délután Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke méltatta Csepreg értékeit, és örömmel osztotta meg a szép számban összegyűlt érdeklődőkkel, hogy a vármegye Értéktárának legújabb eleme éppen csepregi: a Bene-hegy, rajta a szőlőkkel. Rigó Ernő, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója pedig rámutatott: számtalan természeti és épített érték található Csepregen. És van hozzá egy aktív, élő közösség, akik mindezt át is adják, mert ezt feladatuknak tekintik.

Csepreg mutatkozott be Szombathelyen az Értékkirakatban
Csepreg mutatkozott be Szombathelyen az Értékkirakatban
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Csepreg épül, szépül

A települést Horváth Zoltán Csepreg város polgármestere mutatta be. Szóba kerültek a közintézmények, melyek mindegyike megújult energetikailag, valamit a város folyamatos fejlődése, szépülése is. És újrta szóba került a város szép környezete, a fentebb említett Bene-hegyi tó, hegy – és az ott készülő finom borocska is. Nem állnak meg: az eddigi sikereket folytatni szeretnék, és ehhez jó irány a turizmus fejlesztése, melyben gondolnak túrázókra, kerékpárosokra, vadászokra egyaránt.

Meleg szavakkal köszönte meg a sok aktív közreműködőnek a munkáját, akik nélkül ezek a vitrinek nem teltek volna meg. És büszkén szólította a csepregi Farkas Sándor Egylet tagjait szereplésre, akik népdalokat adtak elő – citerakísérettel. Így ezúttal a nagyon szép, érzéssel előadott ének és az élő zene töltötte be a kis teret. A kirakat tartalma egész hónapon át megtekinthető.

Csepreg mutatkozott be Szombathelyen az Értékkirakatban
Csepreg mutatkozott be Szombathelyen az Értékkirakatban
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatósága havonta megújuló vitrinkiállítása a Belsikátorban a Levéltár falán található vitrinekben. A program keretében lehetőségük nyílik Vas vármegye kistelepüléseinek a bemutatkozásra és kulturális erőforrásaik megjelenítésére. A kezdeményezés célja, hogy a XXI. századi falusi létforma előnyeire – szépségeire ráirányítsa a figyelmet. A falvak közösségei által berendezett „értékkirakatot” kulturális műsorral egybekötött megnyitó keretében mutatják be, amit az érdeklődők egy hónapon át tudnak megtekinteni. Informálódhatnak értékekről, közösségekről, gasztronómiáról, hagyományokról, turisztikai lehetőségekről is. A kiállításmegnyitókon a település közművelődési szakemberének koordinálásával kerül összeállításra a bemutatkozó műsor az Intézet szakmai iránymutatása mellett. A programokat teljesen a falvak közösségei alakíthatják. Középpontba kerülnek a községek alkotói, kézművesei, helyi termék előállítói is. A vármegye mind a hét járásából kerülnek bevonásra községek.

Csepreg mutatkozott be Szombathelyen az Értékkirakatban
Csepreg mutatkozott be Szombathelyen az Értékkirakatban
Fotó: VN/Gombos Kálmán

