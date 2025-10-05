Bogárkövet címet kapott a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

Korábban beszámoltunk róla, Bogárháton érkezett az előadás a Hétszínvirág Óvodába. Februárban hangyává változhattak, botsáskát simogathattak, ezerlábút vizsgálhattak meg közelről a gyerekek. A Csodabogarak Alapítvány 2016-ban jött létre azzal a céllal, hogy minél többeket megismertessen a csodálatos rovarvilággal, egyúttal fejlessze a környezettudatos gondolkodást, hozzájáruljon a környezeti neveléshez.

Előadást is hozott a Csodabogarak Alapítvány Szombathelyre

Fotó: Cseh Gábor

Ez a Csodabogarak Alapítvány célkitűzése

- A környezeti nevelő munka egyik alappillére, hogy az oktatási intézményekben az ott dolgozó pedagógusok, dadák, az egész kollektíva részt vegyen a folyamatban, segítse a rovarvilág megismertetésére és elfogadtatására irányuló munkát, hiszen a gyerekek (szüleiken kívül) a legtöbb időt velük töltik. A Bogárháton bemutatók indítják el azt a folyamatot, mely aztán az egész óvoda életét áthatja: a gyerekek és reményeink szerint az óvodai dolgozók is megbarátkoznak a rovarvilággal, természetesen ismerve, hogy vannak (mintegy kb.1-2%-ban) olyan hatlábúak is, melyek veszélyesek és velük óvatosan, távolságtartással kell viseltetni. Amit a bemutatók elkezdenek, azt az óvoda tudja tovább vinni. Csak így tudjuk teljessé tenni a környezeti nevelést – magyarázta Sasvári Zoltán, a Csodabogarak Alapítvány elnöke.

A Bogárkövet címet olyan intézmények, szervezetek kaphatják meg, amelyek elkötelezettek abban, hogy az egész ökoszisztémát, ezen belül a rovarok világát is bemutassák; megismertessék, hogyan függnek össze az állat- és növényvilág egyes elemei, miért nem lehet kivenni ebből azt, amit az ember önkényesen úgy gondol, hogy nem szereti.

A Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda a harmincadik, amely kiérdemelte ezt a címet. Az erről szóló plakettet Kökösy Sándorné igazgató vette át, miközben az óvodások újabb utazást tettek a rovarok csodálatos világába.