október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodabogarak

1 órája

Bogárkövet címet kapott a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

Címkék#szombathely#bogárkövet óvoda#hétszínvirág óvoda

Miért fontosak ezek a kis parányi lények? Mi történik, ha kivesszük őket az ökoszisztémából? A Hétszínvirág Óvoda kis lakói már tudják. Második alkalommal látogatott az intézménybe a Csodabogarak Alapítvány – ezúttal kitüntető címet is hoztak magukkal.

Cseh-Egyed Bernadett

Korábban beszámoltunk róla, Bogárháton érkezett az előadás a Hétszínvirág Óvodába. Februárban hangyává változhattak, botsáskát simogathattak, ezerlábút vizsgálhattak meg közelről a gyerekek. A Csodabogarak Alapítvány 2016-ban jött létre azzal a céllal, hogy minél többeket megismertessen a csodálatos rovarvilággal, egyúttal fejlessze a környezettudatos gondolkodást, hozzájáruljon a környezeti neveléshez.

Előadást is hozott a Csodabogarak Alapítvány Szombathelyre
Előadást is hozott a Csodabogarak Alapítvány Szombathelyre
Fotó: Cseh Gábor

Ez a Csodabogarak Alapítvány célkitűzése

- A környezeti nevelő munka egyik alappillére, hogy az oktatási intézményekben az ott dolgozó pedagógusok, dadák, az egész kollektíva részt vegyen a folyamatban, segítse a rovarvilág megismertetésére és elfogadtatására irányuló munkát, hiszen a gyerekek (szüleiken kívül) a legtöbb időt velük töltik. A Bogárháton bemutatók indítják el azt a folyamatot, mely aztán az egész óvoda életét áthatja: a gyerekek és reményeink szerint az óvodai dolgozók is megbarátkoznak a rovarvilággal, természetesen ismerve, hogy vannak (mintegy kb.1-2%-ban) olyan hatlábúak is, melyek veszélyesek és velük óvatosan, távolságtartással kell viseltetni. Amit a bemutatók elkezdenek, azt az óvoda tudja tovább vinni. Csak így tudjuk teljessé tenni a környezeti nevelést – magyarázta Sasvári Zoltán, a Csodabogarak Alapítvány elnöke.

A Bogárkövet címet olyan intézmények, szervezetek kaphatják meg, amelyek elkötelezettek abban, hogy az egész ökoszisztémát, ezen belül a rovarok világát is bemutassák; megismertessék, hogyan függnek össze az állat- és növényvilág egyes elemei, miért nem lehet kivenni ebből azt, amit az ember önkényesen úgy gondol, hogy nem szereti.

A Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda a harmincadik, amely kiérdemelte ezt a címet. Az erről szóló plakettet Kökösy Sándorné igazgató vette át, miközben az óvodások újabb utazást tettek a rovarok csodálatos  világába. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu