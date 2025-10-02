Jubileumi Vigadalom: felvonulás és jókedv Csörötneken

Pöfögnek, brümmögnek, picit talán szagosak is – jó néhány évtizeddel ezelőtt készülhettek ezek a traktorok. De a csörötneki felvonulást talán meg sem tartanák nélkülük! Szerencsére ilyen veszély nincs, több tucatnyi szlovén, osztrák, és persze magyar kisgép érkezett idén is ide: a pilóták mindegyike jókedvű, barátságos és egy-egy különleges színfolt trakijával ebben a kavalkádban. A menet tempója kimért, és egy visszafordító kanyar után lezakatolnak az Akácfa Kempingbe.

Csörötneki Szüreti Vigadalom – huszadik alkalommal

Csörötneki műsorok és finomságok

A „szép zöld gyep” itt aztán hamar megtelik a gépsárkányokkal – és emberekkel. A hatalmas rendezvénysátor aztán becsábítja az ide érkezőket: Kocsis Zsolt, Csörötnek polgármestere köszönti őket, majd ezután ékes rigmusokban, sorjában visszaemlékeznek az előző Vigadalom óta történt helyi eseményekre. És kedves műsort kapunk az iskola szereplőitől, akik mindössze két hét alatt(!) gyakoroltak be látványos táncokat, és adták ezeket elő nagy taps kíséretében. Felnőtt táncosok (a Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes) is sorra kerülnek, közben hatalmas üstökből kínálják a kétféle pörköltet, amott házias pékáruk… Szóval: mi szem-szájnak ingere. Aki lovaskocsizni szeretne, megteheti, aki viszont a még mindig igen népszerű Apostol együttesre kíváncsi – nos, neki várnia kell hatig. Addig persze számtalan gyerekjáték próbálható ki – beleértve a hordóvonatot is.

