Veszélyes darázs

Megjelent a halálos csípésű rovar hazánkban

Több vármegyében is csapdákat helyeztek ki, ugyanis Magyarországon is megjelent a veszélyes darázsfajta. Az elsősorban rovarokat, köztük főként a méheket támadó lódarázs komoly károkat okoz a beporzásban és a mezőgazdaságban - számolt be róla az Origo.

Forrás: Origo

Már megfigyelő hálózatot is létrehozott az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, hogy időben érzékeljék a rovar megjelenését. Csapdákat helyeztek ki, főként az autópályák közelében lévő méhészeteknél. Ezeket hetente ellenőrzik, ha felmerül az ázsiai lódarázs gyanúja, fényképet kell készíteni és jelenteni kell a Természettudományi Múzeumnak, vagy az egyesületnek.

A szomszédban is megjelent a veszélyes darázs

Nemrég írtunk róla, főként a klímaváltozás okán Horvátországban is feltűnt a keleti lódarázs. Szokatlanul agresszív és nagyon alkalmazkodó, ez teszi különösen veszélyessé.

