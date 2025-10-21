47 perce
Hirtelen szívmegállásnál azonnali segítség: defibrillátor készüléket kapott ez a vasi iskola!
Monek László, szentgothárdi képviselő kezdeményezésére helyeztek el defibrillátort a Szent Gotthárd Általános Iskola sportcsarnokában. Huszár Gábor polgármester megkeresésére az Allison Transmission Hungary Kft. állt az ügy mellé, az új defibrillátor készüléket hétfőn adták át.
A hirtelen szívhalál az egyik vezető halálozási ok Magyarországon, amely a Kardiológusok Társasága adatai szerint évente egy kisvárosnyi ember haláláért felelős. Szívmegállás esetén egy közelben lévő defibrillátor készülék életet menthet. Monek László képviselő, ifjúsági és egyházügyek tanácsnoka kezdeményezte, hogy a Szent Gotthárd Általános Iskola sportcsarnokát is szereljék fel egy ilyen készülékkel, tekintettel arra, hogy az iskolai testnevelésórákon és rendezvényeken túl más városi sporteseményeknek és edzéseknek is rendszeresen otthont ad - számol be oldalán Szentgotthárd város önkormányzata.
A defibrillátor készülék vásárlásához helyi cég nyújtott segítséget
Huszár Gábor polgármester megkeresésére az Allison Transmission Hungary Kft. az ügy mellé állt. Rezsnyák Péter igazgató úr közbenjárására a cég támogatásként biztosította az önkormányzat számára a beszerzés teljes összegét, vagyis (bruttó) 876 300 forintot.
A helyi mentőszolgálat szakmai javaslatára az önkormányzat egy magyar nyelvű „Stryker-Physio-Control Lifepak CR2 félautomata készülék (AED)" defibrillátor készüléket szerzett be, amelyre a szavatosság nyolc év. A berendezés a csarnok folyosóján kapott helyet, szükség esetén bármikor elérhető.
Huszár Gábor polgármester megköszönte a cégnek a nagylelkű támogatást, dr. Gábor László kollégájának a szükséges szervező munkát. Csuk Hajnalka igazgató az intézmény nevében megköszönte a készüléket. Nagy László szentgotthárdi mentőtiszt a defibrillátor használatáról beszélt az átadón, s bár a készülék egyértelmű instrukciókat ad használat közben, hamarosan külön oktatást is szerveznek a munkatársaknak és a sportcsarnok használóinak. Az átadón Pongrácz Benedek atya is jelen volt a fenntartó képviseletében - olvasható az önkormányzat beszámolójában.