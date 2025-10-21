Hirtelen szívmegállásnál azonnali segítség: defibrillátor készüléket kapott ez a vasi iskola!

A hirtelen szívhalál az egyik vezető halálozási ok Magyarországon, amely a Kardiológusok Társasága adatai szerint évente egy kisvárosnyi ember haláláért felelős. Szívmegállás esetén egy közelben lévő defibrillátor készülék életet menthet. Monek László képviselő, ifjúsági és egyházügyek tanácsnoka kezdeményezte, hogy a Szent Gotthárd Általános Iskola sportcsarnokát is szereljék fel egy ilyen készülékkel, tekintettel arra, hogy az iskolai testnevelésórákon és rendezvényeken túl más városi sporteseményeknek és edzéseknek is rendszeresen otthont ad - számol be oldalán Szentgotthárd város önkormányzata.

Defibrillátor készüléket helyeztek el a szentgotthárdi általános iskola sporcsarnokában

Fotó: VN/Szentgotthárd önkormányzata

A defibrillátor készülék vásárlásához helyi cég nyújtott segítséget

Huszár Gábor polgármester megkeresésére az Allison Transmission Hungary Kft. az ügy mellé állt. Rezsnyák Péter igazgató úr közbenjárására a cég támogatásként biztosította az önkormányzat számára a beszerzés teljes összegét, vagyis (bruttó) 876 300 forintot.