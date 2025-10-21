október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Társadalmi felelősségvállalás

47 perce

Hirtelen szívmegállásnál azonnali segítség: defibrillátor készüléket kapott ez a vasi iskola!

Címkék#Szentgotthárd#Szent Gotthárd Általános Iskola#Stryker-Physio-Control Lifepak CR2#defibrillátor készülék#sportcsarnok#Huszár Gábor

Monek László, szentgothárdi képviselő kezdeményezésére helyeztek el defibrillátort a Szent Gotthárd Általános Iskola sportcsarnokában. Huszár Gábor polgármester megkeresésére az Allison Transmission Hungary Kft. állt az ügy mellé, az új defibrillátor készüléket hétfőn adták át.

Vaol.hu

A hirtelen szívhalál az egyik vezető halálozási ok Magyarországon, amely a Kardiológusok Társasága adatai szerint évente egy kisvárosnyi ember haláláért felelős. Szívmegállás esetén egy közelben lévő defibrillátor készülék életet menthet. Monek László képviselő, ifjúsági és egyházügyek tanácsnoka kezdeményezte, hogy a Szent Gotthárd Általános Iskola sportcsarnokát is szereljék fel egy ilyen készülékkel, tekintettel arra, hogy az iskolai testnevelésórákon és rendezvényeken túl más városi sporteseményeknek és edzéseknek is rendszeresen otthont ad - számol be oldalán Szentgotthárd város önkormányzata.

defibrillátor készülék
Defibrillátor készüléket helyeztek el a szentgotthárdi általános iskola sporcsarnokában
Fotó: VN/Szentgotthárd önkormányzata

A defibrillátor készülék vásárlásához helyi cég nyújtott segítséget 

Huszár Gábor polgármester megkeresésére az Allison Transmission Hungary Kft. az ügy mellé állt. Rezsnyák Péter igazgató úr közbenjárására a cég támogatásként biztosította az önkormányzat számára a beszerzés teljes összegét, vagyis (bruttó) 876 300 forintot.

A helyi mentőszolgálat szakmai javaslatára az önkormányzat egy magyar nyelvű „Stryker-Physio-Control Lifepak CR2 félautomata készülék (AED)" defibrillátor készüléket szerzett be, amelyre a szavatosság nyolc év. A berendezés a csarnok folyosóján kapott helyet, szükség esetén bármikor elérhető.

Huszár Gábor polgármester megköszönte a cégnek a nagylelkű támogatást, dr. Gábor László kollégájának a szükséges szervező munkát. Csuk Hajnalka igazgató az intézmény nevében megköszönte a készüléket. Nagy László szentgotthárdi mentőtiszt a defibrillátor használatáról beszélt az átadón, s bár a készülék egyértelmű instrukciókat ad használat közben, hamarosan külön oktatást is szerveznek a munkatársaknak és a sportcsarnok használóinak. Az átadón Pongrácz Benedek atya is jelen volt a fenntartó képviseletében - olvasható az önkormányzat beszámolójában.

Ezt olvasta már? 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu