Menő a mozgás – Bajnokok érkeztek a szombathelyi Dési-iskolába - sok-sok fotóval

A sportra fűzték fel az idei diákönkormányzati napot a Dési-iskolában: csütörtök délelőtt több elismert, aktív és egykori élsportolót, valamint szombathelyi sportegyesületek képviselőit látták vendégül.

Bajnokok érkeztek csütörtökön a Dési-iskolába. Halász Bence dedikál.

Fotó: Szendi Péter

Bajnokok érkeztek a Dési-iskolába

A diákok kérdezhettek Halász Bence olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kalapácsvetőtől. Rajta kívül Márkus Erzsébet olimpiai ezüstérmes magyar súlyemelő, edző és nemzetközi bíró, a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának vezetője; Tömböl Boglárka, a Szombathelyi Egyetemi SE női csapatának tagja, a Szombathelyi Sportiskola egyik edzője; a korábbi világ- és Európa-bajnok súlyemelő Dankó Ilona és Varga Jenő, a Szombathelyi Városi Diáksport Bizottság elnöke társaságában tölthettek időt. Továbbá sportegyesületek, mint a FALCO KC Szombathely, az Illés Akadémia, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia játékosai, a Haladás VSE röplabdázói és a Westside Dance Center táncosai motiválták a fiatalokat mindennapos mozgásra személyes példájukkal, történeteikkel és bemutatóikkal.