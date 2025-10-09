október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Interaktív élményeken keresztül a sport és a mozgás öröme

1 órája

Menő a mozgás – Bajnokok érkeztek a szombathelyi Dési-iskolába - sok-sok fotóval

Címkék#Tömböl Boglárka#halász Bence#Dési-iskola#Szombathelyi Sportiskola

Menő a mozgás – Bajnokok Napja címmel szerveztek diákönkormányzati programot csütörtökön a Dési Huber István Általános Iskolában. Ott voltunk a helyszínen, és sok fotót hoztunk.

Tóth Katalin
Menő a mozgás – Bajnokok érkeztek a szombathelyi Dési-iskolába - sok-sok fotóval

Fotó: Szendi Péter

A sportra fűzték fel az idei diákönkormányzati napot a Dési-iskolában: csütörtök délelőtt több elismert, aktív és egykori élsportolót, valamint szombathelyi sportegyesületek képviselőit látták vendégül. 

Bajnokok érkeztek csütörtökön a Dési-iskolába.
Bajnokok érkeztek csütörtökön a Dési-iskolába. Halász Bence dedikál.
Fotó: Szendi Péter

Bajnokok érkeztek a Dési-iskolába

A diákok kérdezhettek Halász Bence olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kalapácsvetőtől. Rajta kívül Márkus Erzsébet olimpiai ezüstérmes magyar súlyemelő, edző és nemzetközi bíró, a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának vezetője; Tömböl Boglárka, a Szombathelyi Egyetemi SE női csapatának tagja, a Szombathelyi Sportiskola egyik edzője; a korábbi világ- és Európa-bajnok súlyemelő Dankó Ilona és Varga Jenő, a Szombathelyi Városi Diáksport Bizottság elnöke társaságában tölthettek időt. Továbbá sportegyesületek, mint a FALCO KC Szombathely, az Illés Akadémia, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia játékosai, a Haladás VSE röplabdázói és a Westside Dance Center táncosai motiválták a fiatalokat mindennapos mozgásra személyes példájukkal, történeteikkel és bemutatóikkal. 

Bajnokok érkeztek a szombathelyi Dési-iskolába

Fotók: Szendi Péter

Forgószínpadszerűen váltotta egymást a 210 gyermek a sportudvaron, a tornateremben és az aulában. Flasch Péterné igazgatótól megtudtuk, rendezvényüknek az volt a célja, hogy tanulóiknak inspiráló, interaktív élményeken keresztül mutassák be a sport és a mozgás örömét.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
