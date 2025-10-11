október 11., szombat

Nyugodjon békében!

57 perce

Gyászol a világ: elhunyt Diane Keaton

Címkék#Diane Keaton#gyász#elhunyt

A világhírű színésznő 79 éves volt. Diane Keaton halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Vaol.hu

A legendás amerikai színésznő, Diane Keaton 79 éves korában hunyt el - írja a People nyomán a Magyar Nemzet. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, annyit tudni, hogy a színésznő Kaliforniában hunyt el. Mint írják, családja közleményben kérte a sajtót és a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat, és ne zaklassák őket ebben az időszakban.

79 éves korában elhunyt Diane Keaton
79 éves korában elhunyt Diane Keaton
Forrás: Guardian

Elhunyt Diane Keaton világhírű színésznő

Diane Keaton a hetvenes években vált világszerte ismertté, miután Francis Ford Coppola Keresztapa-trilógiájában eljátszotta Kay Adams szerepét, Michael Corleone (Al Pacino) feleségét. Ezt követően Woody Allennel dolgozott együtt több alkalommal, köztük az Annie Hall (1977) című filmben, amelyért elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat. A film máig a romantikus vígjátékok egyik alapművének számít.

Pályafutása során Keaton számos emlékezetes szerepet alakított, többek között a Manhattan, a Marvin szobája, valamint a Minden végzet nehéz című filmekben. Nyugodjon békében!

 

