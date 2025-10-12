Szívszorító részletek láttak napvilágot Diane Keaton halálával kapcsolatban

Szombat este érezett a tragikus hír, 79 éves korában elhunyt a népszerű amerikai színésznő, Diane Keaton. Az egész világ gyászolja a legendás színésznőt, akinek a halálának okai egyelőre nem ismertek, mivel a család úgy döntött, nem hozza nyilvánosságra a részleteket. Diane Keaton egy közeli barátja viszont megszólalt a tragédiával kapcsolatban. Mint kiderült, az Oscar-díjas színésznő egészsége az utóbbi hónapokban drámai módon romlott. A People magazinnak elmondta: „Nagyon hirtelen romlott az állapota, ami szívszorító volt mindenkinek, aki szerette.” A gyors leépülés teljesen váratlanul érte a környezetét, és a család szándékosan titokban tartotta a részleteket - számol be a Page Six nyomán az Origo.

Diane Keaton állapota az utóbbi időben rohamosan romlott

Az utolsó hónapokban csak a legközelebbi családtagjai vették körül, akik mindent nagyon diszkréten kezeltek. Még a régi barátai sem tudták pontosan, mi történik vele

– tette hozzá.

Árulkodó jel: Diane Keaton eladta álomházát

A rajongók már márciusban felfigyelhettek egy gyanús jelre: Diane Keaton váratlanul eladásra kínálta Los Angeles-i „álomházát” 29 millió dollárért. A döntés sokakat meglepett, mivel korábban azt nyilatkozta, hogy élete végéig abban az otthonban szeretne maradni. A környéken élők is észrevették, hogy a színésznő, aki korábban minden nap sétáltatta kutyáját, Reggie-t, az utóbbi hónapokban már nem tűnt fel Brentwood utcáin.