Diane Keaton öt felejthetetlen filmje

Diane Keaton karrierje több mint fél évszázadot ölel fel számos ikonikus alakítással, életművéből ezért nehéz kiválasztani mindössze öt filmet, mi azért megpróbáltuk.

Vaol.hu

A szombaton, 79 éves korában elhunyt Diane Keaton neve régóta egyet jelentett az intelligens, bohém, mégis sebezhető női karakterekkel. Több mint ötven évet töltött el a filmvilág élvonalában, és karrierje során a romantikus vígjátéktól a drámáig minden műfajban bizonyított. Összegyűjtöttünk öt filmet, amelyek legjobban megmutatják, miért volt olyan különleges és időtlen a játéka.

  • 1. Keresztapa (1972) Eredeti cím: The Godfather – rendező: Francis Ford Coppola

Keaton karrierje egyik első nagy dobása volt Francis Ford Coppola klasszikusa, ahol Kay Adams, a későbbi Corleone-feleség szerepében láthattuk. A Keresztapa történelmet írt, és bár Kay látszólag mellékszereplő, ő testesíti meg a film egyik legfontosabb kérdését: meddig mehetünk el a hatalom és a család érdekében?

  • 2. Annie Hall (1977) Rendező: Woody Allen

Az Annie Hall nemcsak egy film, hanem egy korszak szimbóluma. A címszereplő, Annie Hall karakterét Woody Allen részben róla mintázta, így nem csoda, hogy Keaton minden pillanatban hiteles. A film egyszerre vicces, szívszorító és emberi – Keaton alakításáért Oscar-díjat kapott.

Az Annie Hall-féle oversize zakó, nyakkendő és kalap Diane Keaton védjegyévé vált, és forradalmasította a női divatot.

  • 3. Az örömapa (1991) Eredeti cím: Father of the Bride – rendező: Charles Shyer

Egy igazi családi klasszikus, amelyben Keaton Steve Martin oldalán játssza Nina Banks-t, a szerető, türelmes feleséget és anyát. A film a szülői elengedésről szól – arról a pillanatról, amikor a gyerekek felnőnek, és a szülőknek meg kell tanulniuk újraértelmezni az életüket. Keaton melegséget, humort és bölcsességet visz a történetbe, amitől az Az örömapa nemcsak vígjáték, hanem szívhez szóló családi film is lett.

  • 4. Elvált nők klubja (1996) Eredeti cím: The First Wives Club – rendező: Hugh Wilson

Három nő – Diane Keaton, Goldie Hawn és Bette Midler – összefog, hogy bosszút álljanak a férjeiken, akik fiatalabb nőkre cserélték őket. A film a női barátságról, önbecsülésről és újrakezdésről szól, de mindezt sziporkázó humorral és eleganciával tálalva. Keaton Annie Paradis szerepében a leginkább „szabálykövető” a trióból.

  • 5. Minden végzet nehéz (2003) Eredeti cím: Something’s Gotta Give – rendező: Nancy Meyers

A film, amely bebizonyította, hogy a romantika nem korfüggő. Keaton Erica Barry szerepében egy sikeres, független írónőt alakít, aki meglepő módon beleszeret egy nála idősebb, nőfaló férfiba (Jack Nicholson). A két Oscar-díjas színész közt jól működik a kémia, a film pedig humoros, egyben mélyen emberi. Keaton alakítása újabb Oscar-jelölést ért.

Műsorváltozással tiszteleg a TV2 Diane Keaton emléke előtt

Deane Keaton varázsa abban rejlik, hogy mindig önazonos – sosem próbál megfelelni Hollywood sablonjainak, hanem inkább saját útját járja. Ezért is vált nemcsak filmsztárrá, de kisugárzásával milliókat inspirált is. A TV2 Diane Keaton Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő emléke előtt műsorváltozással tiszteleg vasárnap este, de világszerte jelennek meg az emlékező összeállítások az ikonikus színésznőről.

 

 

