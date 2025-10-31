50 perce
Legyőzte a kemót! A hosszúperesztegi kis hős, Zénó végre hazatérhetett a családjához
A hosszúperesztegi Dienes család hónapok óta csak erre a napra várt. Zénó befejezte kemoterápiás kezeléseit, és most újra otthon, szerető családja körében gyógyulhat.
Zénó túl van a nehezén, mostantól otthon gyógyulhat, utókezelés következik
Forrás: Dienes Krisztián
Nyolc hónap küzdelem, több mint harmincöt kemoterápiás kezelés és megszámlálhatatlan aggódással teli nap után végre jó hírt kapott a hosszúperesztegi család: Dienes Zénó befejezte a kemoterápiás kezeléseket, és hazatérhetett a kórházból. A négyéves kisfiút akut leukémiával diagnosztizálták, történetét és küzdelmét mi is figyelemmel kísértük, most mindannyian kicsit fellélegezhetünk a családdal együtt.
Dienes Zénó túl van a kemoterápián
- Hatalmas örömmel és megkönnyebbüléssel jelentjük be: Zénó 8 hónapos kemoterápiás kezelése VÉGET ÉRT! A kicsi hősünk elképesztő küzdelmet vívott, több mint 35 kemoterápiás kezelésen van túl. Hihetetlen erőt és kitartást tanúsított ez idő alatt! A legjobb hír pedig: Végre itthon vagyunk! A hosszú kórházi idő után ma hazaengedték Zénót! - osztotta meg velünk a család.
Zénó édesapja, Dienes Krisztián lapunknak elmondta: hatalmas öröm számukra, hogy végre újra együtt a család. A testvére sokat kereste Zénót, amíg a kórházban kezelték, nem értette, hová tűnt el egyik napról másikra Zénó otthonról. Most fenntartó kezelés következik, így már nem kell folyamatosan a kórházban lennie a kisfiúnak.
Két hét szünet után kezdik beállítani neki a gyógyszereket, de ez hosszabb folyamat lesz, valószínűleg sokat kell majd Budapestre járnunk, ugyanis a Heim Pál Kórházban kezelték Zénót - tette hozzá.
A gyógyulás útja tehát még nem ért teljesen véget: a fenntartó kezelés jövő év végéig tart, és Zénónak öt évig kell tünetmentesnek maradnia ahhoz, hogy kimondhassák: teljesen meggyógyult. Mégis, a kemoterápia lezárása hatalmas mérföldkőnek számít a betegség legyőzésében.
A hosszú hónapok során a családnak nemcsak a betegség lelki terhét kellett elviselnie, hanem az utazások és a budapesti tartózkodások súlyos anyagi terheit is. „Sajnos a sok utazás és a szállások teljesen lenulláztak minket. Ha nincsenek a segítő emberek, nem tudom, mi lett volna velünk” – mesélte Krisztián.
A Dienes család hálás mindenkinek, aki eddig támogatta őket, és minden kedves üzenetet, bátorítást köszönnek.
„Zénó nagy ölelést küld mindenkinek, aki akár egy kicsit is vele volt!” – mondták meghatottan.
A család számára most a legfontosabb, hogy a kisfiú megerősödjön, és a további utókezelések is rendben haladjanak. Aki szeretné támogatni őket, az a következő számlaszámon teheti meg:
- 12042847 01955587 00100007 - Dienes Krisztián
- Fontos, hogy a közleménybe mindenképp tüntessék fel a következőt: Adomány Dienes Zénó részére.