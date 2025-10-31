október 31., péntek

Mérföldkő

50 perce

Legyőzte a kemót! A hosszúperesztegi kis hős, Zénó végre hazatérhetett a családjához

Címkék#Hosszúpereszteg#Dienes Zénó#Dienes Krisztián#küzdelem

A hosszúperesztegi Dienes család hónapok óta csak erre a napra várt. Zénó befejezte kemoterápiás kezeléseit, és most újra otthon, szerető családja körében gyógyulhat.

Csabai Bernadett
Zénó túl van a nehezén, mostantól otthon gyógyulhat, utókezelés következik

Forrás: Dienes Krisztián

Nyolc hónap küzdelem, több mint harmincöt kemoterápiás kezelés és megszámlálhatatlan aggódással teli nap után végre jó hírt kapott a hosszúperesztegi család: Dienes Zénó befejezte a kemoterápiás kezeléseket, és hazatérhetett a kórházból. A négyéves kisfiút akut leukémiával diagnosztizálták, történetét és küzdelmét mi is figyelemmel kísértük, most mindannyian kicsit fellélegezhetünk a családdal együtt.

Dienes Zénó túl van a nehezén, mostantól otthon gyógyulhat, utókezelés következik
Forrás: Dienes Krisztián

Dienes Zénó túl van a kemoterápián

​- Hatalmas örömmel és megkönnyebbüléssel jelentjük be: Zénó 8 hónapos kemoterápiás kezelése VÉGET ÉRT! ​A kicsi hősünk elképesztő küzdelmet vívott, több mint 35 kemoterápiás kezelésen van túl. Hihetetlen erőt és kitartást tanúsított ez idő alatt! ​A legjobb hír pedig: Végre itthon vagyunk! A hosszú kórházi idő után ma hazaengedték Zénót! - osztotta meg velünk a család.

Zénó édesapja, Dienes Krisztián lapunknak elmondta: hatalmas öröm számukra, hogy végre újra együtt a család. A testvére sokat kereste Zénót, amíg a kórházban kezelték, nem értette, hová tűnt el egyik napról másikra Zénó otthonról. Most fenntartó kezelés következik, így már nem kell folyamatosan a kórházban lennie a kisfiúnak. 

Két hét szünet után kezdik beállítani neki a gyógyszereket, de ez hosszabb folyamat lesz, valószínűleg sokat kell majd Budapestre járnunk, ugyanis a Heim Pál Kórházban kezelték Zénót - tette hozzá.

A gyógyulás útja tehát még nem ért teljesen véget: a fenntartó kezelés jövő év végéig tart, és Zénónak öt évig kell tünetmentesnek maradnia ahhoz, hogy kimondhassák: teljesen meggyógyult. Mégis, a kemoterápia lezárása hatalmas mérföldkőnek számít a betegség legyőzésében.

A hosszú hónapok során a családnak nemcsak a betegség lelki terhét kellett elviselnie, hanem az utazások és a budapesti tartózkodások súlyos anyagi terheit is. „Sajnos a sok utazás és a szállások teljesen lenulláztak minket. Ha nincsenek a segítő emberek, nem tudom, mi lett volna velünk” – mesélte Krisztián.

A Dienes család hálás mindenkinek, aki eddig támogatta őket, és minden kedves üzenetet, bátorítást köszönnek.

„Zénó nagy ölelést küld mindenkinek, aki akár egy kicsit is vele volt!” – mondták meghatottan.

Zénó újra otthon mosolyog
Forrás: Dienes Krisztián

A család számára most a legfontosabb, hogy a kisfiú megerősödjön, és a további utókezelések is rendben haladjanak. Aki szeretné támogatni őket, az a következő számlaszámon teheti meg:

  • 12042847 01955587 00100007 - Dienes Krisztián
  • Fontos, hogy a közleménybe mindenképp tüntessék fel a következőt: Adomány Dienes Zénó részére.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
