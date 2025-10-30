46 perce
Pannonia Superior Digitális Polgári Kör alakult - Dunántúliak fogtak össze a Dunántúlért
Megalakult a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör - tudatta közösségi oldalán Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja. Dunántúliak fogtak össze a Dunántúlért - az alapítók a közélet meghatározó alakjai.
"Célunk, hogy a Dunántúl hangja a digitális térben is erős legyen – közösen gondolkodva a jövőről" - írta Vámos Zoltán szerdai Facebook-posztjában, mint ahogy azt is: "Büszke vagyok arra, hogy az alapítók között lehet". A bejegyzéshez írt kommentjéből megtudtuk, neves közéleti szereplők a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör létrehozói. Mutatjuk a teljes névsort.
Pannonia Superior Digitális Polgári Kör alapító tagjai:
- Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere,
- Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere,
- Karsai Béla, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának elnöke,
- L. Simon László miniszteri biztos, író, költő,
- Dr. Láng Zsolt kormánybiztos, országgyűlési képviselő,
- Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő.
- Porga Gyula, Veszprém polgármestere,
- Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója,
- Toldy-Schedel Emil belgyógyász, kardiológus,
- Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főispánja.
Miért hozták létre a Pannonia Superior Digitális Polgári Kört?
A Pannonia Superior digitális polgári kör célja, hogy írjunk és vitatkozzunk a Dunántúlról. A szívünknek kedves tájegységről, amiről annyian gondolják a keleti részen élők közül, hogy gazdag régió, hogy mára lassan elfogy az életereje.
- írja a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör oldalán Navracsics Tibor miniszter, Veszprém vármegyei országgyűlési képviselő, aki szerint párbeszédet kell folytatni, s meg kell találni a Dunántúl régi-új helyét Magyarország térképén.
Azért, hogy a Dunántúl megnyerje a 21. századot!
"Mindent meg kell tennünk, hogy mindenki elmondhassa itt a véleményét és ütköztethessük azokat. Mindent meg kell tennünk azért is, hogy minél többet megtudjunk a tájegység történelméről, önazonosságáról, megkülönböztető ismérveiről.
Azért, hogy a Dunántúl hozzájárulásával arányosan részesülhessen a közjavakból. Azért, hogy meghallgattassék minden álláspont. Azért, hogy dűlőre jussunk a jövő nagy kérdéseit illetően. Azért, hogy a Dunántúl megnyerje az előttünk álló századot. Várunk mindenkit" - zárta gondolatsorát Navracsics Tibor.
