Pannonia Superior Digitális Polgári Kör alakult - Dunántúliak fogtak össze a Dunántúlért

"Célunk, hogy a Dunántúl hangja a digitális térben is erős legyen – közösen gondolkodva a jövőről" - írta Vámos Zoltán szerdai Facebook-posztjában, mint ahogy azt is: "Büszke vagyok arra, hogy az alapítók között lehet". A bejegyzéshez írt kommentjéből megtudtuk, neves közéleti szereplők a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör létrehozói. Mutatjuk a teljes névsort.

Pannonia Superior Digitális Polgári Kör alakult

Fotó: VN/Facebook

Pannonia Superior Digitális Polgári Kör alapító tagjai:

Alapító tagok:

Miért hozták létre a Pannonia Superior Digitális Polgári Kört?

A Pannonia Superior digitális polgári kör célja, hogy írjunk és vitatkozzunk a Dunántúlról. A szívünknek kedves tájegységről, amiről annyian gondolják a keleti részen élők közül, hogy gazdag régió, hogy mára lassan elfogy az életereje.

- írja a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör oldalán Navracsics Tibor miniszter, Veszprém vármegyei országgyűlési képviselő, aki szerint párbeszédet kell folytatni, s meg kell találni a Dunántúl régi-új helyét Magyarország térképén.

Azért, hogy a Dunántúl megnyerje a 21. századot!

"Mindent meg kell tennünk, hogy mindenki elmondhassa itt a véleményét és ütköztethessük azokat. Mindent meg kell tennünk azért is, hogy minél többet megtudjunk a tájegység történelméről, önazonosságáról, megkülönböztető ismérveiről.

Azért, hogy a Dunántúl hozzájárulásával arányosan részesülhessen a közjavakból. Azért, hogy meghallgattassék minden álláspont. Azért, hogy dűlőre jussunk a jövő nagy kérdéseit illetően. Azért, hogy a Dunántúl megnyerje az előttünk álló századot. Várunk mindenkit" - zárta gondolatsorát Navracsics Tibor.

