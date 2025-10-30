október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös gondolkodás

19 perce

Pannonia Superior Digitális Polgári Kör alakult - Dunántúliak fogtak össze a Dunántúlért

Címkék#Balaicz Zoltán#Porga Gyula#Digitális Polgári Kör#pannonia#Dunántúli régió#L. Simon László#Láng Zsolt#Cser-Palkovics András#Vámos Zoltán#Navracsics Tibor

Megalakult a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör - tudatta közösségi oldalán Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja. Dunántúliak fogtak össze a Dunántúlért - az alapítók a közélet meghatározó alakjai.

Vaol.hu

"Célunk, hogy a Dunántúl hangja a digitális térben is erős legyen – közösen gondolkodva a jövőről" - írta Vámos Zoltán szerdai Facebook-posztjában, mint ahogy azt is: "Büszke vagyok arra, hogy az alapítók között lehet". A bejegyzéshez írt kommentjéből megtudtuk, neves közéleti szereplők a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör létrehozói. Mutatjuk a teljes névsort. 

digitális polgári kör
Pannonia Superior Digitális Polgári Kör alakult
Fotó: VN/Facebook

Pannonia Superior Digitális Polgári Kör alapító tagjai:

Alapító tagok:

  •  Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere,
  •  Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere,
  •  Karsai Béla, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának elnöke,
  • L. Simon László miniszteri biztos, író, költő,
  •  Dr. Láng Zsolt kormánybiztos, országgyűlési képviselő,
  •  Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő.
  • Porga Gyula, Veszprém polgármestere,
  •  Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója,
  •  Toldy-Schedel Emil belgyógyász, kardiológus,
  • Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főispánja. 

Miért hozták létre a Pannonia Superior Digitális Polgári Kört? 

A Pannonia Superior digitális polgári kör célja, hogy írjunk és vitatkozzunk a Dunántúlról. A szívünknek kedves tájegységről, amiről annyian gondolják a keleti részen élők közül, hogy gazdag régió, hogy mára lassan elfogy az életereje. 

- írja a Pannonia Superior Digitális Polgári Kör oldalán Navracsics Tibor miniszter, Veszprém vármegyei országgyűlési képviselő, aki szerint párbeszédet kell folytatni, s meg kell találni a Dunántúl régi-új helyét Magyarország térképén. 

Azért, hogy a Dunántúl megnyerje a 21. századot!

"Mindent meg kell tennünk, hogy mindenki elmondhassa itt a véleményét és ütköztethessük azokat. Mindent meg kell tennünk azért is, hogy minél többet megtudjunk a tájegység történelméről, önazonosságáról, megkülönböztető ismérveiről.

Azért, hogy a Dunántúl hozzájárulásával arányosan részesülhessen a közjavakból. Azért, hogy meghallgattassék minden álláspont. Azért, hogy dűlőre jussunk a jövő nagy kérdéseit illetően. Azért, hogy a Dunántúl megnyerje az előttünk álló századot. Várunk mindenkit" - zárta gondolatsorát Navracsics Tibor.

Ezt olvasta már? 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu