Magas kort értek meg, példamutató az életművük

Arany-, vas- és rubindiplomás nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek Kőszegen

Jubileumi okleveleket adtak át. Ötven, 65 és 70 éve diplomázott, azaz arany-, vas- és rubindiplomás pedagógusokat köszöntöttek a kőszegi Városházán.

Forrás: Facebook/Kőszeg város

Tihanyi Tibor Ferenc arany-, Németh János vas-, Gráf Lászlóné, Tancsics Györgyné és Kelemen Józsefné rubindiplomát vehetett át. A díszdiplomások köszöntéséről közösségi oldalán számolt be Kőszeg városa.

Básthy Béla köszöntőjében az ünnepeltek ember- és társadalomformáló, áldozatos munkájának fontosságát hangsúlyozta. Az igazgatási osztály szociális ügyintézője, Pócza Dániel pedig példaképeknek nevezte az ünnepelteket, hiszen azt is megmutatták, hogy a törődés és a szeretet legalább annyira fontos, mint a versenyképes tudás átadása.

A város szép hagyománya, hogy köszönti az 50, 60, 65, 70 és 75 éve diplomát szerzőket, akik pedagógusként dolgoztak.

Őket köszöntötték:

  • Tihanyi Tibor Ferenc (50 éve) 1975-ben Győrben, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán kapta meg első, műszaki oktatói diplomáját, 1986-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógiai, pszichológiai előadó, 1988-ban a budapesti Testnevelési Főiskolán teniszedző, 2004-ben pedig a Műszaki Egyetemen közoktatási vezető végzettséget szerzett. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékén, valamint a POTE szombathelyi karán főiskolai adjunktusként dolgozott. Ezen kívül több sportintézményt, szövetséget, egyesületet segített/segít szakmai vezetőként, edzőként, tanácsadóként. A sport az egész életét végigkíséri.
  • Németh János (65 éve) 1960-ban az Egri Pedagógiai Főiskolán vette át földrajz-rajz szakos diplomáját. Kőszegen az Országos Gyógypedagógiai Intézetben kezdett tanítani. 1968-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán középiskolai tanári diplomát szerzett ábrázolásgeometria, művészettörténet és rajz oktatására. 1990-től már főállásban a Jurisich Miklós Gimnáziumban tanított művészettörténetet és rajzot, mellette szakkört is vezetett. 1960-tól ő rajzolja a nemzeti kulturális örökség részét képező Szőlőjövések könyvét. 1962-től 2022-ig a Kőszegi Képzőművész Kör vezetője. Első önálló kiállítása 1976-ban volt. Képeit hazai és külföldi gyűjtők őrzik. Szakmai munkája elismeréseként Kőszegen életműdíjat, Szombathelyen Pável Ágoston díjat, Budapesten 2023-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.
  • Gráf Lászlóné (70 éve) 1955-ben megszerzett diplomájával a Kőszegi MÁV Diákotthonban működő Landler Jenő Állami Általános Fiú Iskolában kezdte pedagógusi pályáját, és itt is tanított 1991-es nyugdíjba vonulásáig. Férje Gráf László ének-zene, testnevelés szakos tanár volt az intézményben. 60-70 fős fiúkórust vezetett, és ebben ő is segítette munkáját, korrepetálással, zongorakísérettel. Aktívan részt vett az iskola és a város zenei életében. Gyermekeik közül mindketten a zenei pályát választották oktatóként, művészként komoly sikereket tudhatnak magukénak.
  • Tancsics Györgyné (70 éve) 1955-ben vette át általános iskolai tanítói oklevelét a Győri Állami Tanítóképzőben. 1963-ig a győrsági általános iskolában tanított, majd rövid időre Peresznyére helyezték. 1963. augusztus 1-től nyugdíjazásáig (1990 év végéig) a Kőszegi Kossuth Zsuzsanna Körzeti Általános Iskolában végezte tanítói munkáját. 1962-ben kötött házasságot, férje Tancsics György tanárként dolgozott.
  • Kelemen Józsefné (70 éve) szerezte meg tanítói oklevelét a Kőszegi Állami Tanítóképzőben. 1954-59 között a peresznyei általános iskolában dolgozott. 1959-ben férjhez ment, majd a kőszegi Gyógypedagógiai Intézetben tanított nyugdíjazásáig, 1991-ig.
