Arany-, vas- és rubindiplomás nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek Kőszegen

Tihanyi Tibor Ferenc arany-, Németh János vas-, Gráf Lászlóné, Tancsics Györgyné és Kelemen Józsefné rubindiplomát vehetett át. A díszdiplomások köszöntéséről közösségi oldalán számolt be Kőszeg városa.

Ötven, 65 és 70 éve diplomázott, azaz arany-, vas- és rubindiplomás pedagógusokat köszöntöttek a kőszegi Városházán.

Forrás: Facebook/Kőszeg város

Básthy Béla köszöntőjében az ünnepeltek ember- és társadalomformáló, áldozatos munkájának fontosságát hangsúlyozta. Az igazgatási osztály szociális ügyintézője, Pócza Dániel pedig példaképeknek nevezte az ünnepelteket, hiszen azt is megmutatták, hogy a törődés és a szeretet legalább annyira fontos, mint a versenyképes tudás átadása.

A város szép hagyománya, hogy köszönti az 50, 60, 65, 70 és 75 éve diplomát szerzőket, akik pedagógusként dolgoztak.

Őket köszöntötték: