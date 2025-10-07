DNS-teszt igazolta, elcseréltek két csecsemőt egy osztrák kórházban

Bejárta az internetet és az osztrák médiát Doris és Jessica története, akiket a grazi egyetemi kórházban cseréltek össze újszülöttként még 35 évvel ezelőtt, DNS-teszt oldotta meg a rejtélyt - számolt be róla a Kronen Zeitung.

DNS-teszt segített megtalálni a valódi családjukat.

Fotó: Jürgen Fuchs / Forrás: Kronen Zeitung

DNS-teszt oldotta meg a rejtélyt

Mindketten 1990 októberében születtek Grazban, 35 év után nyílt lehetőségük találkozni valódi, biológiai szüleikkel - írja az MTI az ORF alapján. Mivel mindketten koraszülöttek voltak, kezdetben inkubátorban tartották őket és csak nagyon kevés időt tölthettek édesanyjukkal, ekkor követhette el a kórház a hibát. Most a kórház vezetősége elismerte a tévedést.

Mélyen sajnáljuk, hogy megtörtént a hiba akkoriban

- fogalmazott közleményében a kórház igazgatója.

A gyanú, hogy elcserélték őket, néhány éve merült fel, mikor az egyik nőről véradáskor kiderült, hogy a vércsoportja bizony nem kompatibilis a szüleivel. Ekkor indított vizsgálatot a kórház az ügyben, 2016-ban a nyilvánossághoz is fordultak, hogy megtalálják a másik családot, azonban az erőfeszítések eddig sikertelennek bizonyultak. A másik nő néhány hete szembesült csupán az igazsággal, miután egy terhesség miatt megállapították a vércsoportját. Végül mindkettejüket DNS-vizsgálatnak vetették alá, amely igazolta, hogy kik a biológiai szüleik. Egyikük nyilatkozott az ORF-nek és elmondta, olyan érzés, mintha egy testvért kapott volna 35 évvel ezelőtt. A másik nő is hasonló jó érzéssel számolt be a találkozásról.