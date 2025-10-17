Donald Trump Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyinnal - A vasi választókerületi elnökök is reagáltak

Donald Trump elnök korábbi bejelentését kommentálva kijelentette, hogy a találkozó házigazdája Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz. Megerősítette, hogy Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó a jövő héten előkészítő tárgyalást folytat orosz partnerekkel, de ennek helyszínét egyelőre nem döntötték el. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatban aktívan részt vesz J.D. Vance alelnök és Steve Witkoff elnöki különleges megbízott.

Donald Trump szerint két héten belül lehet találkozója Vlagyimir Putyinnal Budapesten

Fotó: VN-archív

Donald Trump hangsúlyozta, hogy pénteken a Fehér Házban tájékoztatja majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az orosz államfővel folytatott egyeztetésről.

Megjegyezte, hogy a két háborúban álló ország elnöke között "borzalmas" a viszony, ezért két "egyenértékű" találkozón tárgyal velük. Az amerikai elnök az Ukrajna által kért Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban megállapította, hogy azokra az Egyesült Államoknak is nagy szüksége van és úgy fogalmazott, "nem tudom, mit tehetünk ezzel kapcsolatban".

Az elnök azt is elmondta, hogy Vlagyimir Putyinnal is érintették a Tomahawk rakéták ügyét, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy az orosz államfő "nem örült" annak, hogy Ukrajna ilyen eszközök birtokába juthat. Az amerikai Kongresszus által az Oroszországra való nyomásgyakorlás jegyében kidolgozott szankciós törvénytervezettel kapcsolatban Donald Trump elmondta, hogy még csütörtök este beszél a törvényhozás republikánus vezetőivel, akik felé az lesz az üzenete, hogy "most nem lenne tökéletes az időzítés" annak elfogadására.

Érkeznek a reakciók

Így jelentette be Trump, miként válik most Magyarország a világpolitika kulcshelyszínévé! - tette közzé a videót Ágh Péter, Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője.

Vámos Zoltán: a béke pártján!