Dél-vasi csapat az országos döntőben!

Az Energiaügyi Minisztérium országos versenyt hirdetett a BISEL program keretében „Vízi életközösségek” címmel általános- és középiskolák tanulói számára két korcsoportban (7-9. és 10-12. évfolyam). A verseny célja a vízfolyások vizsgálata, állapotának BISEL módszerrel történő minősítése, élőviláguk megismerése, a vízfolyásokat veszélyeztető tényezők megfigyelése. Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája (ahogy tavaly is) idén ismét benevezett a versengésbe – osztotta meg portálunkkal Mezeiné Kiss Katalin tagintézményvezető. Nem véletlenül! Olvasóink emlékezhetnek: a 2024-es döntő országos első helyezett díját hozták akkor el a Rába-parti diákok – éppen a kertek alatt kanyargó folyóra (is) alapozva tudásukat és tapasztalataikat. Ez a dicsőség egyébként nem csak számukra volt szívet melengető: még V. Németh Zsolt államtitkár is megemlékezett róla évértékelőjében. És idén tavasszal beszámoltunk arról is, hogy a diákok lelkesedése és tudásvágya nem lohadt le: áprilisban már a Szala-patakban tapicskoltak gumicsizmában, méréseket végezve.

Döntőbe jutottak a Magyarlak-Csörötneki iskola diákjai

Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

Ismét döntősök!

Most a hetedik osztályos tanulók: Deli Aida Anna, Horváth Lilla, Kakas Krisztián Armandó, Balogh Máté természettudomány-órán a Rába folyó és a Szala-patak több szakaszán ismét mintát vettek, terepi vízvizsgálatot végeztek, fotódokumentációt készítettek, a fizikai és kémiai jellemzőket szabályos jegyzőkönyvbe vezették. Az „Őrbisel 2025” csapat a makrogerincteleneken túl a vízfolyások környezetének növény- és állatvilágát is szemügyre vette, és megvizsgálta az egyes fajok vízhez való kapcsolódását, azok fejlődését, életciklusát. A terepi vizsgálati eredményeket fel is töltötték az országos informatikai rendszerbe. A gyakorlati feladatot egy, minden részletre kiterjedő, változatos feladatokat tartalmazó elméleti feladatsor megoldása követte, ami nehézsége miatt alaposan megdolgoztatta a tanulókat.

Az őszi szünet előtti napon érkezett a hivatalos értesítés az Energiaügyi Minisztériumból, hogy az iskola csapata díjazásban részesült, és meghívást kaptak az ünnepélyes díjátadóra, mely november 18-án, kedden lesz a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében. Természetesen izgatottan készülnek a nagy napra, mert a gyermekek még sosem jártak ilyen neves helyen, és persze kíváncsiak, hogy hányadik helyezést érték el az 52 (!) csapat közül. Az eredményről a későbbiekben természetesen mi is beszámolunk olvasóinknak!