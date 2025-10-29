október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismerik a természetet

1 órája

Dél-vasi csapat az országos döntőben!

Címkék#BISEL#verseny#iskola#környezet

Természettudomány, de nem csak papíron, könyvekből, hanem élőben – szó szerint! Rába-parti diákok jutottak országos döntőbe, nekik szurkolhatunk.

Gombos Kálmán

Az Energiaügyi Minisztérium országos versenyt hirdetett a BISEL program keretében „Vízi életközösségek” címmel általános- és középiskolák tanulói számára két korcsoportban (7-9. és 10-12. évfolyam). A verseny célja a vízfolyások vizsgálata, állapotának BISEL módszerrel történő minősítése, élőviláguk megismerése, a vízfolyásokat veszélyeztető tényezők megfigyelése. Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája (ahogy tavaly is) idén ismét benevezett a versengésbe – osztotta meg portálunkkal Mezeiné Kiss Katalin tagintézményvezető. Nem véletlenül! Olvasóink emlékezhetnek: a 2024-es döntő országos első helyezett díját hozták akkor el a Rába-parti diákok – éppen a kertek alatt kanyargó folyóra (is) alapozva tudásukat és tapasztalataikat. Ez a dicsőség egyébként nem csak számukra volt szívet melengető: még V. Németh Zsolt államtitkár is megemlékezett róla évértékelőjében. És idén tavasszal beszámoltunk arról is, hogy a diákok lelkesedése és tudásvágya nem lohadt le: áprilisban már a Szala-patakban tapicskoltak gumicsizmában, méréseket végezve.

Döntőbe jutottak a Magyarlak-Csörötneki iskola diákjai
Döntőbe jutottak a Magyarlak-Csörötneki iskola diákjai
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

Ismét döntősök!

Most a hetedik osztályos tanulók: Deli Aida Anna, Horváth Lilla, Kakas Krisztián Armandó, Balogh Máté természettudomány-órán a Rába folyó és a Szala-patak több szakaszán ismét mintát vettek, terepi vízvizsgálatot végeztek, fotódokumentációt készítettek, a fizikai és kémiai jellemzőket szabályos jegyzőkönyvbe vezették. Az „Őrbisel 2025” csapat a makrogerincteleneken túl a vízfolyások környezetének növény- és állatvilágát is szemügyre vette, és megvizsgálta az egyes fajok vízhez való kapcsolódását, azok fejlődését, életciklusát. A terepi vizsgálati eredményeket fel is töltötték az országos informatikai rendszerbe. A gyakorlati feladatot egy, minden részletre kiterjedő, változatos feladatokat tartalmazó elméleti feladatsor megoldása követte, ami nehézsége miatt alaposan megdolgoztatta a tanulókat.

Döntőbe jutottak a Magyarlak-Csörötneki iskola diákjai
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

Az őszi szünet előtti napon érkezett a hivatalos értesítés az Energiaügyi Minisztériumból, hogy az iskola csapata díjazásban részesült, és meghívást kaptak az ünnepélyes díjátadóra, mely november 18-án, kedden lesz a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében. Természetesen izgatottan készülnek a nagy napra, mert a gyermekek még sosem jártak ilyen neves helyen, és persze kíváncsiak, hogy hányadik helyezést érték el az 52 (!) csapat közül. Az eredményről a későbbiekben természetesen mi is beszámolunk olvasóinknak!

Döntőbe jutottak a Magyarlak-Csörötneki iskola diákjai
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu