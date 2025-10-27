Több millió perc a közjóért - 20 éves a döröskei faluszépítő egyesület

A jubileumon Tóth Csabáné, az egyesület elnöke felsorolta a faluszépítés, falufejlesztés eddigi eredményeit, egyebek közt a Szent Orbán szobor avatását, a Döröske 750 éves történetét összefoglaló könyv megjelentetését, a kőkeresztek felújítását is. Hozzátette, hogy a közösen átélt sikerek, a boldog pillanatok, a néha adódó nehézségek közösséggé kovácsolták az egyesület tagjait, akikben közös Döröske szeretete, a tenni akarás a településért. Köszönetet mondott V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek és Kevy Albert kabinetvezetőnek és mindazoknak, akik munkájukkal, adományukkal vagy akár egy jó szóval támogatták, támogatják az egyesületet.

Döröske: a jubileumi rendezvényen Tóth Csabáné, az egyesület elnöke idézte fel a 20 év legfontosabb eseményeit. Fotó: Novák Roland

- A kis herceg szerzőjétől, Antoine de Saint-Exupéry-től származik az a gyakorlatias gondolat, miszerint a jövő nem más, mint rendrakásra váró jelen. A döröskei örökségmegóvó, faluszépítő és falufejlesztő egyesület olyan régóta vallja és érti ezt a bölcsességet, hogy ennek a jelenrendezgető, jövőépítő közösségnek már komoly ünneplésre méltó múltja is van. Húsz év az nagy idő, lebontva, több millió perc a közjóért – emelte ki beszédében V. Németh Zsolt. Amint összefoglalta: ezalatt megépült a közösségi kemence és kemenceház, összefogással felállították a Szent Orbán szobrot az Öreg-hegyen, számos helyreállítás és újdonság, közösségi film, könyv, rendezvények jelzik a húsz év állomásait, és felnőtt egy generáció, aki 2015-ben még óvodásként nézte a virágosítást, ma már maga ültet. Aki húsz éven még iskolás társaival szaladt fel a domboldalra, az ma már talán saját gyermekét viszi fel oda az ölében.

Döröske: V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő mondott beszédet. Fotó: Novák Roland

Egy nemzedék nőtt bele a szülőföld szeretetébe, a közösségi összefogásba, és a gondosságába köszönhetően azoknak a lelkes és szorgalmas helyieknek, elszármazottaknak és hegyi visszajáró vendégeknek, akik az egyesületet alkotják. Szerteágazó, óvó, szépítő, fejlesztő tevékenységei, törekvései és vállalásai nem csak Döröskét, de térségünket, vármegyénket is gazdagítják, és országosan is példát állítanak a vidéki közösségek elé.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta:

- Ez utóbbi is fontos, mert ott működik jól az ország, ahol az emberek tesznek magukért és egymástért. Például nálunk Vas vármegyében, ahol ma már több mint 1600 non-profit szervezet, egyesület és alapítvány dolgozik a közjóért. Az ilyen összefogásoknak támogatására jött létre a Magyar falu program, a falusi civil alap, emellett működik a Nemzeti Együttműködési Alap, amely programok 2025-ben mindegy 18 milliárd forintnyi forrást mozgósítottak civil szervezetnek számára. Ebből a döröskei jubiláló egyesület hat sikeres pályázatot nyert, több mint 10 millió forint összegben.

Döröske díszpolgára, a korábbi egyesületi elnök is megszólalt