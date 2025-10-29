41 perce
Egymásnak adják a kilincset az ingatlanberuházók Dozmaton - Hogyan fogadják megkeresésüket?
Szinte egymásnak adják a kilincset az ingatlanberuházók Dozmaton, hogy társasházakat, vagy akár kisebb-nagyobb lakóparkot építenének. Hogyan fogadják ezeket a megkereséseket az önkormányzatnál? Ennek jártunk utána.
Felpörgött az ingatlanpiac a kormány támogatásával elindított Otthon Start Program jóvoltából. Csak szeptemberben 15 000 hiteligénylés indult, a program lendülete pedig fennmaradt októberben is. A fix, 3 százalékos kamatozású hitelt nyújtó programban természetesen nemcsak az otthonteremtők, hanem az ingatlanberuházók is látják a lehetőséget. Dozmaton például az utóbbi két hónapban szinte egymásnak adják a kilincset a vállalkozók.
- Az első kérdésük általában az, hogy mi a maximális megengedett lakóegységszám adott telekre – mondta el ottjártunkkor Simon Balázs.
A polgármester azt is hozzátette, négy- vagy többlakásos társasházakat nem tudnak és nem is akarnak elképzelni Dozmaton. Mint ahogy attól is elzárkóznak, hogy a meglévő telkeket felparcellázzák kisebbekre, és lakóparkot hozzanak létre ingatlanberuházók.
Miért? A faluvezető sorolja az érveket:
- lakásonként, családonként ez általában két autó megjelenését hozná magával, amivel növekedne a forgalom.
- Céljuk pedig az, hogy megőrizzék a falusias környezetet, s a mintegy két-háromszáz fős lakosságszámot sem duzzasztanák akár ötven-száz új lakóval egy lakóparkban.
Persze érthető, hogy vonzó az ingatlanberuházók számára a Szombathelytől 11 kilométerre, Ausztriától pedig mintegy 5-6 kilométerre, festői környezetben fekvő, csendes vasi település. Dozmat jelenlegi formájában olyan, mint egy ékszerdoboz.
A képviselő-testület álláspontja egységes: szeretnék ezt a faluképet, s összetartó közösségüket hosszú távon megőrizni, a felnövekvő generációk számára megtartani.
Nemrég írtunk arról, hogy Borgáta és Bérbaltavár is élt a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőséggel, ami az önkormányzat számára elővásárlási jogot ad ingatlanértékesítésnél, s a beköltözést feltételekhez köti. Simon Balázs érdeklődésünkre elmondta, annak bevezetését ugyancsak vizsgálják a dozmati önkormányzatnál, mint ahogy más, jogszabályi lehetőségeket is településképük megőrzése érdekében.
