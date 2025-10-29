október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utánajártunk

36 perce

Egymásnak adják a kilincset az ingatlanberuházók Dozmaton - Hogyan fogadják megkeresésüket?

Címkék#lakópark#védelem#törvény#Simon Balázs#ingatlanberuházás#társasház#önazonosság

Szinte egymásnak adják a kilincset az ingatlanberuházók Dozmaton, hogy társasházakat, vagy akár kisebb-nagyobb lakóparkot építenének. Hogyan fogadják ezeket a megkereséseket az önkormányzatnál? Ennek jártunk utána.

Tömböly Ágnes

Felpörgött az ingatlanpiac a kormány támogatásával elindított Otthon Start Program jóvoltából. Csak szeptemberben 15 000 hiteligénylés indult, a program lendülete pedig fennmaradt októberben is. A fix, 3 százalékos kamatozású hitelt nyújtó programban természetesen nemcsak az otthonteremtők, hanem az ingatlanberuházók is látják a lehetőséget. Dozmaton például az utóbbi két hónapban szinte egymásnak adják a kilincset a vállalkozók.

Dozmat
Simon Balázs, Dozmat polgármestere világossá teszi: nem szeretnének sem lakóparkokat, sem négy- vagy többlakásos társasházakat a faluban 
Fotó: Cseh Gábor

Egymásnak adják a kilincset az ingatlanberuházók Dozmaton

- Az első kérdésük általában az, hogy mi a maximális megengedett lakóegységszám adott telekre – mondta el ottjártunkkor Simon Balázs.

 A polgármester azt is hozzátette, négy- vagy többlakásos társasházakat nem tudnak és nem is akarnak elképzelni Dozmaton. Mint ahogy attól is elzárkóznak, hogy a meglévő telkeket felparcellázzák kisebbekre, és lakóparkot hozzanak létre ingatlanberuházók. 

Miért? A faluvezető sorolja az érveket: 

  • lakásonként, családonként ez általában két autó megjelenését hozná magával, amivel növekedne a forgalom. 
  • Céljuk pedig az, hogy megőrizzék a falusias környezetet, s a mintegy két-háromszáz fős lakosságszámot sem duzzasztanák akár ötven-száz új lakóval egy lakóparkban.

Egymásnak adják a kilincset az ingatlanberuházók Dozmaton - Hogyan fogadják megkeresésüket?

Persze érthető, hogy vonzó az ingatlanberuházók számára a Szombathelytől 11 kilométerre, Ausztriától pedig mintegy 5-6 kilométerre, festői környezetben fekvő, csendes vasi település. Dozmat jelenlegi formájában olyan, mint egy ékszerdoboz.

A képviselő-testület álláspontja egységes: szeretnék ezt a faluképet, s összetartó közösségüket hosszú távon megőrizni, a felnövekvő generációk számára megtartani.

Nemrég írtunk arról, hogy Borgáta és Bérbaltavár is élt a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőséggel, ami az önkormányzat számára elővásárlási jogot ad ingatlanértékesítésnél, s a beköltözést feltételekhez köti. Simon Balázs érdeklődésünkre elmondta, annak bevezetését ugyancsak vizsgálják a dozmati önkormányzatnál, mint ahogy más, jogszabályi lehetőségeket is településképük megőrzése érdekében.

Ezt olvasta már? 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu