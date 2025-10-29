Egymásnak adják a kilincset az ingatlanberuházók Dozmaton - Hogyan fogadják megkeresésüket?

Felpörgött az ingatlanpiac a kormány támogatásával elindított Otthon Start Program jóvoltából. Csak szeptemberben 15 000 hiteligénylés indult, a program lendülete pedig fennmaradt októberben is. A fix, 3 százalékos kamatozású hitelt nyújtó programban természetesen nemcsak az otthonteremtők, hanem az ingatlanberuházók is látják a lehetőséget. Dozmaton például az utóbbi két hónapban szinte egymásnak adják a kilincset a vállalkozók.

Simon Balázs, Dozmat polgármestere világossá teszi: nem szeretnének sem lakóparkokat, sem négy- vagy többlakásos társasházakat a faluban

Fotó: Cseh Gábor

Egymásnak adják a kilincset az ingatlanberuházók Dozmaton

- Az első kérdésük általában az, hogy mi a maximális megengedett lakóegységszám adott telekre – mondta el ottjártunkkor Simon Balázs.

A polgármester azt is hozzátette, négy- vagy többlakásos társasházakat nem tudnak és nem is akarnak elképzelni Dozmaton. Mint ahogy attól is elzárkóznak, hogy a meglévő telkeket felparcellázzák kisebbekre, és lakóparkot hozzanak létre ingatlanberuházók.

Miért? A faluvezető sorolja az érveket: