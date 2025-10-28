október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétköznapi hősök

1 órája

Drámai pillanatok: nem értek be a kórházba, az út mellett született meg Zétény

Címkék#sopron#születés#szülés

Először a családnak, majd a mentőautónak is félre kellett állnia.

Vaol.hu

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztattak, drámai, mégis gyönyörű pillanatok zajlottak le Győr-Moson-Sopron vármegyében a napokban. Mint írják, egy kora reggelen kezdődtek fájásai egy kismamának, aki férjével el is indult a kórházba. Út közben azonban felgyorsultak az események, így végül félreálltak és a mentők segítségét kérték.

Drámai pillanatok az út mellett: Zétény baba és a hős mentők
Drámai pillanatok az út mellett: Zétény baba és a hős mentők
Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Drámai pillanatok: az út mellett született meg Zétény

Perceken belül helyszínre érkezett a soproni esetkocsi. A mentők megvizsgálták a kismamát, majd tovább indultak a kórház felé, de rövidesen, már a kórház közelében a fájások sűrűsége miatt a mentő is megállt és az életmentők felkészültek a legszebb “feladatra”: a szülés körüli ellátás biztosítására és az édesanya támogatására.

Az anyuka a mentők segítségével mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, egy egészséges kisfiúnak. Ez idő alatt a szülészeti- és sürgősségi osztályáról többen a mentőhöz siettek segíteni, de Zétény megelőzte őket és már hangos sírással köszöntötte a kórház munkatársait. Helyszíni ellátást követően a mentők stabil állapotban adhatták át a babát és büszke anyukáját.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu