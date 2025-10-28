Drámai pillanatok: nem értek be a kórházba, az út mellett született meg Zétény

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztattak, drámai, mégis gyönyörű pillanatok zajlottak le Győr-Moson-Sopron vármegyében a napokban. Mint írják, egy kora reggelen kezdődtek fájásai egy kismamának, aki férjével el is indult a kórházba. Út közben azonban felgyorsultak az események, így végül félreálltak és a mentők segítségét kérték.

Drámai pillanatok az út mellett: Zétény baba és a hős mentők

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Drámai pillanatok: az út mellett született meg Zétény

Perceken belül helyszínre érkezett a soproni esetkocsi. A mentők megvizsgálták a kismamát, majd tovább indultak a kórház felé, de rövidesen, már a kórház közelében a fájások sűrűsége miatt a mentő is megállt és az életmentők felkészültek a legszebb “feladatra”: a szülés körüli ellátás biztosítására és az édesanya támogatására.

Az anyuka a mentők segítségével mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, egy egészséges kisfiúnak. Ez idő alatt a szülészeti- és sürgősségi osztályáról többen a mentőhöz siettek segíteni, de Zétény megelőzte őket és már hangos sírással köszöntötte a kórház munkatársait. Helyszíni ellátást követően a mentők stabil állapotban adhatták át a babát és büszke anyukáját.