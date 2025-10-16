55 perce
Videó: két kört akart driftelni a körforgalomban a BMW-s, de nem adta ki
Finoman szólva sem sikerült a manőver, de biztos, ami biztos azért újra megpróbálta a sofőr. Az egészet rögzítette a mögötte haladó fedélzeti kamerája.
A bpiautosok.hu egyik olvasója rögzítette autóján lévő feldélzeti kamerán, ahogy egy fiatal sofőr drifteléssel próbálkozik BMW-jével. A történet Érden játszódik, a videón látszik, ahogy a BMW hátsó kerekei füstölnek, a sofőr magabiztosan próbálja tartani a farolást, de az egyik kanyarban a kocsi fara hirtelen kicsúszik – ahogy autós berkeken belül mondani szokták: nem adta ki. A sofőr megáll, tolat, majd mintha mi sem történt volna, újra gázt ad és folytatja a driftet.
Driftelni próbált az érdi Toretto, csak nem adta ki
Érden belül a körforgalomhoz közeledve már lehetett érzékelni, hogy mire készül Toretto :)
- fűzte hozzá a beküldött felvételhez a bpiautosok.hu olvasója.
Videó: egészen elképesztő, ami ezen a magyarországi benzinkúton történt
Mikor ugrik a jogsi? – Ennyi büntetőpont után már búcsút inthetsz a vezetésnek