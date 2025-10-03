„A drogok mindig többet vesznek el, mint amennyit adnak” – teltházas előadáson beszélt Haller József Szombathelyen

Drogfogyasztás - Az elmúlt években robbanásszerűen nőtt a dizájnerdrogok elérhetősége, amelyek olcsóságuk és ismeretlen összetételük miatt különösen veszélyesek – nemcsak a fiatalokra, hanem egyre gyakrabban a gyermekkorúakra is. Az MCC szombathelyi estjén Prof. Dr. Haller József beszélt arról, milyen kihívások elé állítja mindez a társadalmat, a családokat és a jogalkotókat.

Drogfogyasztás:: A téma sokakat megmozgatott - teltház a Drogkutató Intézet igazgatójának előadásán Forrás: MCC Szombathelyi Képzési Központ

Drogfogyasztás és a társadalom

Haller professzor rámutatott: tévedés, hogy csak a szegények és tanulatlanok, a társadalom elesettjei nyúlnak a szerekhez. Kutatások szerint a szerhasználók több mint fele diplomás: azaz mérnök, informatikus, pszichológus, jogász is van közöttük.

Hozzátette: a társadalom alsóbb osztályaihoz tartozók valóban azért fogyasztanak drogot, mert attól várják a boldogságot, ami az életben nem jutott ki nekik. Viszont a többség, a fogyasztók nagy része nem ezért nyúl hozzá és válik akár függővé, hanem ahogyan ő fogalmazott, inkább azért, hogy "csillogóbb" legyen az élet és ennek egy egyszerű módja, ha nem saját magunk teszünk érte, hanem a drogok megteszi helyettünk.

Szükség van prevencióra is

Az előadás során részletesen bemutatta a leggyakrabban használt drogtípusokat és azok történetét, megdöbbentő videókkal illusztrálta az egyes szerek hatásait az emberi viselkedésre. Kitért a kannabisz körüli nemzetközi vitákra is: mint mondta, a magyar helyzet sajátossága, hogy bár a kormány szigorította a drogszabályozást, a tiltás önmagában nem elegendő: szükség van a megelőzésre és a felvilágosításra is.

Haller professzor külön blokkban beszélt a „drogkarrier” főbb állomásairól – vagyis arról, hogyan vezethet egy-egy alkalmi kipróbálás a függőségig.

- Az alkalmi drogfogyasztó akkor fogyaszt, amikor szeretné jól érezni magát. A drogfüggő akkor, amikor szeretné, ha nem érezné magát rosszul - fogalmazott a professzor.

A közönség megtudhatta, milyen különféle szereket fogyasztanak a fiatalok, és hogyan alakul ki a testi-lelki függés - és ebben a folyamatban hogyan mehet tönkre nemcsak a drogfogyasztó élete, hanem a környezetéé is.

Szó esett a hosszú távú hatásokról is: a szenvedélybetegségek ugyanis nemcsak az egyén életét rombolják le, hanem komoly terheket rónak az egészségügyre, a családokra és a társadalom egészére.

Kérdezni is lehetett

Az előadás végén kérdések is érkeztek a hallgatóságtól, amelyek között voltak a szülőket leginkább foglalkoztató témák – például hogyan lehet időben felismerni a szerhasználat jeleit, és mit tehetnek a családtagok.