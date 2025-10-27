Vádemelés
1 órája
Durva balhé Vasban: közterületen verte agyba-főbe haragosát egy férfi
Most vádat emeltek az ügyben.
Forrás: Shutterstock
A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, közterületen előzetes szóváltás után bántalmazta a sértettet, aki ennek következtében 28 nap tényleges gyógytartamú orrcsonttörést szenvedett el.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
