október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyosabb büntetés

1 órája

Durva biztosítási csalássorozat Vasban: így zsebeltek be 30 millió forintot

Címkék#ügyészség#biztosítási csalás#csalás

Súlyosbították a vádlott büntetését, az eredetileg tervezettnél hosszabb időre kerül a rácsok mögé.

Vaol.hu
Durva biztosítási csalássorozat Vasban: így zsebeltek be 30 millió forintot

Forrás: VN-archív

Közleményben arról tájékoztatták portálunkat, hogy a Vas Vármegyei Főügyészség másodfokú ügyészségként eredményesen indítványozta a büntetés súlyosítását azon vádlott ügyében, akinek a bűnösségét a Szombathelyi Járási Ügyészség vádirata alapján eljáró Szombathelyi Járásbíróság 8 rendbeli csalás bűntettében és 8 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségében állapította meg.

Az ítéleti tényállás szerint a terhelt több biztosítót tévesztett meg és valótlan kárigényekkel nekik kárt is okozott. A terhelt – azért, hogy jogtalanul jusson jövedelemhez – hét különböző biztosítótársaságnál kötött életbiztosítási szerződés alapján, hamis orvosi iratok benyújtásával esetenként 500 ezer és 14 millió forint közötti kártérítéseket igényelt. A társa, akit a bíróság jogerősen elítélt, ehhez azzal nyújtott segítséget, hogy az egyik biztosítónál, ahol a terhelt már rendelkezett életbiztosítással, a saját nevére kötött szerződést, ami alapján a terhelt a társa nevében jelentett be kárigényt hamis orvosi iratok felhasználásával. A biztosítók a kárigényeket teljesítették, így a terhelt cselekménye folytán több mint 30 millió forint káruk keletkezett.

A Szombathelyi Járási Ügyészség a vádiratában – amennyiben a vádlott a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról – 3 év 6 hónap börtönbüntetés, 600 ezer forint pénzbüntetés és 4 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott az előkészítő ülésen az ügyészség mértékes indítványát nem fogadta el, beismerő vallomást nem tett, így az elsőfokú bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeképpen megállapította a vádlott bűnösségét és vele szemben az ügyészi mértékes indítványnál enyhébb – 2 év 8 hónap börtönbüntetést, 800 ezer forint pénzbüntetést és 3 év közügyektől eltiltást szabott ki. A súlyosításra irányuló ügyészi, az enyhítésre irányuló vádlotti és védelmi fellebbezések alapján eljáró Szombathelyi Törvényszék másodfokú bíróságként az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a vádlott büntetését – a mértékes indítványhoz képest jóval – akként súlyosította, hogy a szabadságvesztés tartamát 4 évre, a közügyektől eltiltás tartamát 4 évre felemelte, a 800 ezer forint pénzbüntetés változatlanul hagyása mellett.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu