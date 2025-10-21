Durva biztosítási csalássorozat Vasban: így zsebeltek be 30 millió forintot

Közleményben arról tájékoztatták portálunkat, hogy a Vas Vármegyei Főügyészség másodfokú ügyészségként eredményesen indítványozta a büntetés súlyosítását azon vádlott ügyében, akinek a bűnösségét a Szombathelyi Járási Ügyészség vádirata alapján eljáró Szombathelyi Járásbíróság 8 rendbeli csalás bűntettében és 8 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségében állapította meg.

Az ítéleti tényállás szerint a terhelt több biztosítót tévesztett meg és valótlan kárigényekkel nekik kárt is okozott. A terhelt – azért, hogy jogtalanul jusson jövedelemhez – hét különböző biztosítótársaságnál kötött életbiztosítási szerződés alapján, hamis orvosi iratok benyújtásával esetenként 500 ezer és 14 millió forint közötti kártérítéseket igényelt. A társa, akit a bíróság jogerősen elítélt, ehhez azzal nyújtott segítséget, hogy az egyik biztosítónál, ahol a terhelt már rendelkezett életbiztosítással, a saját nevére kötött szerződést, ami alapján a terhelt a társa nevében jelentett be kárigényt hamis orvosi iratok felhasználásával. A biztosítók a kárigényeket teljesítették, így a terhelt cselekménye folytán több mint 30 millió forint káruk keletkezett.

A Szombathelyi Járási Ügyészség a vádiratában – amennyiben a vádlott a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról – 3 év 6 hónap börtönbüntetés, 600 ezer forint pénzbüntetés és 4 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott az előkészítő ülésen az ügyészség mértékes indítványát nem fogadta el, beismerő vallomást nem tett, így az elsőfokú bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeképpen megállapította a vádlott bűnösségét és vele szemben az ügyészi mértékes indítványnál enyhébb – 2 év 8 hónap börtönbüntetést, 800 ezer forint pénzbüntetést és 3 év közügyektől eltiltást szabott ki. A súlyosításra irányuló ügyészi, az enyhítésre irányuló vádlotti és védelmi fellebbezések alapján eljáró Szombathelyi Törvényszék másodfokú bíróságként az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a vádlott büntetését – a mértékes indítványhoz képest jóval – akként súlyosította, hogy a szabadságvesztés tartamát 4 évre, a közügyektől eltiltás tartamát 4 évre felemelte, a 800 ezer forint pénzbüntetés változatlanul hagyása mellett.