Vádemelés
2 órája
Durva szerelmi balhé Vasban: elképesztő, amit éveken keresztül feleségével művelt a férfi
Most vádat emeltek az ügyben.
Forrás: Shutterstock
A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Kőszegi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette és zaklatás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint négy éven keresztül rendszeresen megalázta és bántalmazta feleségét, aki emiatt közölte vele, hogy el szeretne válni. A vádlott ettől kezdve még erőszakosabb lett, majd egy alkalommal azzal is megfenyegette a nőt, hogy rágyújtja a házat és leüti.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Kőszegi Járásbíróság fog dönteni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre