Durva szerelmi balhé Vasban: elképesztő, amit éveken keresztül feleségével művelt a férfi

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Kőszegi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette és zaklatás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint négy éven keresztül rendszeresen megalázta és bántalmazta feleségét, aki emiatt közölte vele, hogy el szeretne válni. A vádlott ettől kezdve még erőszakosabb lett, majd egy alkalommal azzal is megfenyegette a nőt, hogy rágyújtja a házat és leüti.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Kőszegi Járásbíróság fog dönteni.