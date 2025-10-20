Éjszaka is csobbantak Sárváron - fotók, videó

A szombati éjszakai fürdőzés Sárváron egy felejthetetlen élményt kínált a látogatóknak. A gyógyfürdő rész éjjel 1-ig, míg a szaunavilág fél 1-ig tartott nyitva, lehetőséget adva a vendégeknek a pihenésre és feltöltődésre. A hangulatról DJ gondoskodott, aki a legjobb zenékkel tette még különlegesebbé az estét.